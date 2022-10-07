ABD-Türkiye maçının ardından - Son Dakika
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ABD-Türkiye maçının ardından

07.10.2022 22:36

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, FIVB Dünya Şampiyonası'nın ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldukları için üzgün olduğunu söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, FIVB Dünya Şampiyonası'nın ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldukları için üzgün olduğunu söyledi.

Grup maçları bitmeden çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Takım'ın başantrenörü Guidetti ve takım kaptanı Eda Erdem Dündar, ABD maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Guidetti, ABD karşısında çok ciddi hatalar yaptıklarını belirterek, "Bugün doğrusu hatalarımıza çözüm bulamadığımız bir gündeydik. Çözüm bulamayınca sahada işler içinden çıkılamaz bir hale geldi. Önümüzde bir Sırbistan maçı var, şu anda organizasyonun namağlup takımı. Ama biz sahada her şeyimizi koyacağız. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Sahaya kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise hem kendileri hem de ABD'nin kötü oynadığı maçın geride kaldığını dile getirdi.

ABD'nin ekstra bir şey yapmadığına dikkati çeken Eda Erdem, şunları kaydetti:

"Daha çok bizim hata yapmamızı beklediler. Bugün sabırsız olan taraf bizdik. Daha iyi servis atıp daha iyi manşet karşılayabilirdik ama yine de herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Biz de iyi oynadık ama onlar daha dirençliydi. Özellikle dördüncü sette geriden gelip yetiştik ama sonunu getiremedik. Bu maçı unutup Sırbistan maçına bakacağız. Sırbistan iyi oynayan bir takım. Bizim için zor bir maç olacak. Ama biz de kazanmak için sahaya çıkacağız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ABD-Türkiye maçının ardından - Son Dakika

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