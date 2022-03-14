Abdulkadir Parmak ilk golünü attı - Son Dakika
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Abdulkadir Parmak ilk golünü attı

14.03.2022 09:31
Abdulkadir Parmak ilk golünü attı

Kayserispor'un Konyaspor'a 3-2 kaybettiği maçta sarı kırmızılı takımın ilk golünü Abdulkadir Parmak kaydetti.

Kayserispor'un Konyaspor'a 3-2 kaybettiği maçta sarı kırmızılı takımın ilk golünü Abdulkadir Parmak kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'u konuk eden Kayserispor'da, karşılaşmanın 6. dakikasında skoru 1-0'a getirirken, ağları havalandıran Abdulkadir Parmak bu sezon sarı kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. Devre arasında kiralık olarak Trabzonspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Sahaya ilk 11'de çıkan ve 69 dakika sahada kalan Abdulkadir Parmak yerini İlhan Parlak'a bıraktı. - KAYSERİ

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Kayserispor ligde 11. yenilgisini aldı Kayserispor ligde 11. yenilgisini aldı Mario Gavranovic 10. golünü attı Mario Gavranovic 10. golünü attı

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdulkadir Parmak ilk golünü attı - Son Dakika


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