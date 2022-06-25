Abdülkerim Bardakcı resmen Galatasaray'da - Son Dakika
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Abdülkerim Bardakcı resmen Galatasaray'da

25.06.2022 20:15
Abdülkerim Bardakcı resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı. Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen ve bugün sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray, Abdülkerim için Konyaspor'a 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Abdülkerim Bardakcı ise bu sezon 17 milyon TL, gelecek sezon 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonunda 23 milyon 460 bin TL yıllık ücret alacak. Oyuncunun sözleşmesinde opsiyonun kullanılması halinde 2025-26 sezonunda Abdülkerim Bardakcı'ya 29 milyon 325 bin TL ödenecek.

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Kaynak: DHA

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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