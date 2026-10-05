Acun Ilıcalı\'nın \'\'Kafaya taktım\'\' dediği yıldız isim, Avrupa\'ya damga vurdu

Premier Lig ekibi Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’ye karşı sergilediği Unutulmaz performansın ardından kadrosuna kattığı Yunan file bekçisi Konstantinos Tzolakis, sergilediği grafikle İngiltere ve Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiriyor. Hem kulüp hem de milli takım formasıyla kalesinde devleşen 23 yaşındaki eldiven, İngiliz basınının da övgü odağı haline geldi.

HEM İNGİLTERE HEM DE MİLLİ TAKIMDA AŞILAMIYOR

Premier Lig’e iddialı bir başlangıç yapan ve ilk 5 haftada 8 puan toplayan Hull City’de kaleci Tzolakis başarının mimarları arasında yer alıyor. Başarılı performansı Yunanistan Milli Takımı'na da taşıyan genç eldiven, Uluslar A Ligi'nde Almanya ile oynanan iki karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

PERFORMANSI MANŞETLERE TAŞINDI

Tzolakis, bu sezon kulüp ve milli takım düzeyinde çıktığı toplam 9 resmi müsabakanın 5’inde kalesini gole kapatmayı başardı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, oyuncunun bu istatistiğine dikkat çekerek "Konstantinos Tzolakis, kulüp ve milli takım düzeyinde geçilmesi son derece zor bir rakip olduğunu kanıtlıyor" ifadeleriyle Yunan kaleciyi manşetlerine taşıdı.