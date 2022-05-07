Adana'da Motofest Extrem Enduro Karaisalı Hasandağı 1. Kültür ve Spor Festivali başladı - Son Dakika

Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Motofest Extrem Enduro Karaisalı Hasandağı 1. Kültür ve Spor Festivali başladı.
Selampınar Şehitler Parkı'nda düzenlenen gösteride 130 motorkrosçu, izleyenlere güzel dakikalar yaşattı.
Festivalde çocuk motorkrosçuların gösterisi de izleyenlerden alkış aldı. İki gün sürecek festivalin motorkros yarışmalarıyla devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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