Adana'da Motofest Extrem Enduro Karaisalı Hasandağı 1. Kültür ve Spor Festivali başladı - Son Dakika
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Adana'da Motofest Extrem Enduro Karaisalı Hasandağı 1. Kültür ve Spor Festivali başladı

07.05.2022 22:37
Adana'da Motofest Extrem Enduro Karaisalı Hasandağı 1. Kültür ve Spor Festivali başladı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Motofest Extrem Enduro Karaisalı Hasandağı 1. Kültür ve Spor Festivali başladı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Motofest Extrem Enduro Karaisalı Hasandağı 1. Kültür ve Spor Festivali başladı.

Selampınar Şehitler Parkı'nda düzenlenen gösteride 130 motorkrosçu, izleyenlere güzel dakikalar yaşattı.

Festivalde çocuk motorkrosçuların gösterisi de izleyenlerden alkış aldı. İki gün sürecek festivalin motorkros yarışmalarıyla devam edeceği belirtildi.

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Karaisalı, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana'da Motofest Extrem Enduro Karaisalı Hasandağı 1. Kültür ve Spor Festivali başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Motofest Extrem Enduro Karaisalı Hasandağı 1. Kültür ve Spor Festivali başladı - Son Dakika
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