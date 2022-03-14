Adana'da Muay Thai Şampiyonası - Son Dakika
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Adana'da Muay Thai Şampiyonası

14.03.2022 11:03
Adana'da Muay Thai Şampiyonası

Adana'da Yüreğir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi Muay Thai Şampiyonası düzenledi.

Adana'da Yüreğir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi Muay Thai Şampiyonası düzenledi.

Ertuğrul Gazi Spor Kompleksinde gerçekleştirilen şampiyonaya Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş olmak üzere 4 ilden 2100 sporcu katıldı.

Çanakkale Zaferi'nin ruhunu yaşatabilmek için düzenlenen etkinlikte sporcular, kıyasıya mücadele etti. Rekabetin üst düzey olduğu müsabakaların bitiminde ise sporculara madalyaları takdim edildi.

Yüreğir'de gençlerin spora yönlendirilmesi için özel çaba harcadıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle gençlerimize yönelik çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bir taraftan ilçemizi yeni spor tesisleri ile donatıyor bir taraftan da spor organizasyonlarıyla gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Hafta sonu Adanamızda çok önemli bir etkinliğine ev sahipliği yaptık. Adanalı sporcularımızın yanı sıra komşu şehirlerden gelen sporcuların katıldığı Muay Thai şampiyonamız Çanakkale Zaferi'nin ruhuna yaraşır güzel bir organizasyon oldu. Şampiyonada kıyasıya mücadele eden, ter döken tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, emeği geçen herkesi kutluyorum. Benzer organizasyonlarla gençlerimizle beraber olmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA

Adana'da Muay Thai Şampiyonası
Adana'da Muay Thai Şampiyonası

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Yüreğir Belediyesi, Çanakkale Zaferi, Muay Thai, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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