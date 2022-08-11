Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti

Geçen sezon Galatasaray'dan kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'da harikalar yaratan Yunus Akgün'e Mavi Şimşekler'in başkanından lüks bir jest geldi.

"400 BİN TL ALACAĞI VARDI"

Yakup Çınar'ın "Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da 400 bin TL alacağı vardı. Utana sıkıla başkanı arıyor, başkanım benim şu kadar alacağım vardı, araba almayı düşünüyordum diyor. Başkan, 1.2 milyon TL'lik bir araba alıp hediye ediyor." haberine yorum yapan Murat Sancak, olayın aslını anlattı.

"ARABANIN FARKI ÖDEDİ"

Murat Sancak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu işin aslı şu; Yunus Akgün'ün bonuslardan hak etti 690 bin TL idi. Beğendiği araba ise Mercedes'ti. O arabanın ise 1 milyon TL fiyatı vardı. Bende Yunus Akgün'e Mercedes sana olmaz, sen daha gençsin. Yunus sonra BMW 320 beğendi onun fiyatı 1 Milyon 700 bin TL idi. Bende Yunus'a daha önce demiştim bonusların dışında sana hediyem olacak diye. Arabanın farkı ödedim." ifadelerini kullandı.