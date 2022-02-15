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Adana Demirspor Başkanı Sancak: "Hakkımızı hiç kimseye yedirmeyeceğiz" - Son Dakika

Adana Demirspor Başkanı Sancak: "Hakkımızı hiç kimseye yedirmeyeceğiz"

15.02.2022 22:24
Adana Demirspor Başkanı Sancak: "Hakkımızı hiç kimseye yedirmeyeceğiz"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün haklarını kimseye yedirmeyeceklerini belirterek, "İnşallah bundan sonra daha adaletli yönetecek hakemler atanır." dedi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün haklarını kimseye yedirmeyeceklerini belirterek, "İnşallah bundan sonra daha adaletli yönetecek hakemler atanır." dedi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan bir grup Adana Demirspor taraftarı, sloganlar eşliğinde Başkan Sancak'ın kaldığı otelin önüne geçti.

Sancak, burada taraftara yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dün 1-1 tamamlanan Beşiktaş maçının ardından haklı tepkisini gösterdiğini belirten Sancak, hakemlerin yanlış kararlar verdiğini ifade etti.

Sancak, haklarını her platformda arayacaklarını vurgulayarak, "Hakkımızı hiç kimseye yedirmeyeceğiz. İnşallah bundan sonra daha adaletli yönetecek hakemler atanır. Ben de bunun için elimden geleni yapacağım. Türkiye Futbol Federasyonuna, Merkez Hakem Kuruluna destek vereceğim. Bu bazı kendini bilmez yanlı, tetikçi hakemleri eminim ki federasyon temizleyecek. Temizleyecektir, inancım tam. Temizlenmesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Mavi-lacivertli taraftardan kendilerine yakıştığı gibi hareket etmesini isteyen Sancak, şunları kaydetti:

"Kimseye haksızlık yapmayacağız. Herkese misafirperverliğimizi göstereceğiz. Gelip burada bizi hakkıyla yenenleri de alkışlayacağız. Bunların temizlenmesi için benim susmayacağıma emin olabilirsiniz. Artık sosyal medyada değil, giderek konuşarak bunları dile getireceğiz. Sizlerden ricam Adana Demirspor taraftarına yakışır hareket edelim."

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Adana Demirspor, Murat Sancak, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor Başkanı Sancak: 'Hakkımızı hiç kimseye yedirmeyeceğiz' - Son Dakika Spor


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