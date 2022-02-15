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Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan hakeme sert eleştiri - Son Dakika

Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan hakeme sert eleştiri

15.02.2022 00:29
Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan hakeme sert eleştiri

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından hakem Ali Şansalan'a ateş püskürdü.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından hakem Ali Şansalan'a ateş püskürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Adana Demirspor, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ı sert sözlerle eleştirdi. Hakemin oyun oynatmadığını ve futbolcuları tehdit ettiğini savunan Sancak, şöyle konuştu: "Buradan federasyon başkanına, Merkez Hakem Kurulu Başkanına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki, maçı katletti, oyun oynatmadı, futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. Futbolcuların itirazlarını bile tehdit ediyordu. Birinci golde hadi bizim futbolcumuz ayağına bastı, VAR'a gittin, peki bizim golde niye VAR'a gitmiyorsun? VAR'daki hakem de aynısı. Son golümüzde futbolcumuz önünü kesmiyor, ofsayt yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler. Sayın Nihat Özdemir Başkanım, hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle. Bakın bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir. Her kurumda, emniyette, askeriyede her yerde FETÖ'cü varda hakemler içerisinde mi yok. Onun için başkanım, Merkez Hakem Kurulu Başkanım, sizlerden rica ediyorum, bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarı galeyana getirdi. Yeter ama yeter. Bu kadar hakemlere destek veren bir adam olarak, seyircilerin beni sürekli eleştirdiği bir yerde hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Yeni gelen Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı aradım, 'En büyük destek benden olacak' dedim. Ama yeter. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Bu hakem ilk haftaki Fenerbahçe maçını da yönetti. 1 penaltımız vardı. Maalesef bu hakem penaltıyı da vermedi. Yani bu 4 büyük kulüp fobisi nedir. Kimi korumaya çalışıyorsunuz. Yeter ama hakikaten yeter. Sayın Nihat Özdemir Başkanım, lütfen ve lütfen federasyondaki FETÖ'cüleri temizle. Bana ceza verebilirsiniz. Geçmişte de 421 gün ceza verdiniz, beni terbiye etmek için ama doğruları söylemekten hiçbir zaman kaçınmayacağım."

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Adana Demirspor, Murat Sancak, Ali Şansalan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan hakeme sert eleştiri - Son Dakika Spor


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