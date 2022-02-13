Üye Girişi
Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı

13.02.2022 17:03
Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.

Mavi-lacivertli ekip, ligin 25. haftasında yarın saat 20.00'da Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ligde 3. sırada bulunan Adana Demirspor, maç hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yaptığı hazırlıkla tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı. - ADANA

Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı
Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı
Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı
Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:48 Türk hakem canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık
16:30 Sosyal medya ayağa kalktı! Veteriner hayvanı anestezisiz kısırlaştırdı
16:11 Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 14 maça çıktı
16:02 Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar! Çevik kuvvet ekibi destek verdi
15:47 Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu
15:41 Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin?
15:40 Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 17:09:12. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement