Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.
Mavi-lacivertli ekip, ligin 25. haftasında yarın saat 20.00'da Beşiktaş'ı konuk edecek.
Ligde 3. sırada bulunan Adana Demirspor, maç hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yaptığı hazırlıkla tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı. - ADANA
Kaynak: İHA
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