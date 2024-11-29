Adana Demirspor\'da Dalcı Dönemi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.