Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma nefes kesti. Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü 5-0 mağlup etti. Volkan Demirel'in cezalı olduğu karşılaşmada Karagümrük büyük hüsran yaşadı.
5-0'lık karşılaşmada Assombalonga ve Yunus Akgün ikişer gol, birer asistlik performansıyla karşılaşmaya damga vurdu. Diğer golü de Mario Balotelli kaydetti.
31. dakikada Yann Maramoh'un gördüğü kırmızı karttan sonra oyunun seyri değişti. Adana Demir maçın kontrolünü ele aldı ve farklı sonuç yaşandı. Adana Demir son 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor'dan gol yağmuru! Volkan Demirel'in takımından Karagümrük'e çok farklı tarife - Son Dakika Spor