Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "İlk maçta kötü bir mağlubiyet almıştık onlara karşı. O maçın da bir acısı vardı içimizde. Onu çıkartmak istiyorduk." dedi.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya istediklerini yansıttıkları bir gün olduğu için çok mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Aslına baktığınızda maç 11'e 11 iken çok dengeli giden bir maçtı. İlk maçta kötü bir mağlubiyet almıştık onlara karşı. O maçın da bir acısı vardı içimizde. Onu çıkartmak istiyorduk. Bizim futbolcularımızı da tebrik etmek istiyorum. Performans açısından devamlılık gösterdiler. 1 kişi fazla olduğumuzda da daha çok yansıdı bu. İstediğimiz gibi de bir skor aldık. Çünkü içimizde açıkçası kalmıştı. İyi bir takıma karşı da böyle bir sonuç almak tabii ki de bizi çok mutlu ediyor."

Fatih Karagümrük cephesi

VavaCars Fatih Karagümrük'ün yardımcı antrenörü Gökhan Kağıtçıoğlu, Adana deplasmanının bekledikleri gibi zor geçtiğini belirtti.

Maçta 10 kişi kalana kadar her şeyin aslında planladıkları gibi gittiğini ifade eden Kağıtçıoğlu, "Kaçırdığımız yüzde 100 gol pozisyonu var. 10 kişi kaldıktan hemen sonra yediğimiz gol tabii ki takımın gardını düşürdü. Özellikle bugün duran toplarda büyük zafiyet yaşadık. Bizi demoralize etti. Ondan sonrası için pek söylenecek bir şey yok." diye konuştu.