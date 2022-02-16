Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon hareketleri yapıldı.
İdman, dar alanda minyatür kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA
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