Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

15.04.2022 13:12
Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Hafif sakatlığı bulunan Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli, takımdan ayrı koşu yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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