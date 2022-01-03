Adana ekiplerine teknik direktör dopingi!

Adana'nın Spor Toto Süper Lig'deki temsilcisi Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve TFF 1. Lig'deki temsilcisi Adanaspor'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar; önemli değişiklikler yaparak takımlarını çıkışa geçirdi.

Montella, ligin 4. haftasında göreve geldiğinde takım henüz galibiyetle tanışmamış ve 2 beraberliğe vardı. 15. sırada 2 puanla aldığı takımı 28 puan kazandırarak 30 puanla 6. sıraya taşıdı. Montella'lı Adana Demirspor 25 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.

Sait Karafırtınalar'ın ise 7. haftada 1 galibiyetle 15. sırada aldığı Adanaspor'un 6 puanı vardı. Adanaspor 26 puanla 8. sırada Play-off'un hemen altında ligin ilk yarısını tamamladı. Başarılı teknik adam kümede kalır mı denen Adanaspor'u Süper Lig için üst sıralara taşıdı. Karafırtınalar yönetimindeki Adanaspor 12 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Fark yiyerek başladılar

Takımlarına geldikten sonra çıkışa geçiren İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella ve Sait Karafırtınalar'ın bir ortak noktası da ikisinin de geldikleri ilk hafta farklı mağlubiyetlerle göreve başlamaları. Montella göreve geldiği ilk maçta Karagümrük'e deplasmanda 4-0 yenilirken, Sait Karafırtınalar ise takımının başında çıktığı ilk maçta Bandırmaspor'a 5-1 mağlup oldu.

Bu karşılaşmalardan sonra Adana'nın 2 temsilcisi de çıkışa geçti. - ADANA