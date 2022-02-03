Adanaspor'da hedef ortalama puanı 2'nin üzerine çıkarmak

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Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, kalan maçlarda 2 puan ortalamasının üstüne çıkmayı ve ligi ilk 6 içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Karafırtınalar, AA muhabirine, milli maçlardan dolayı lige verilen arayı, devre arası gibi değerlendirdiklerini ifade etti.

Bu süreçte fiziksel çalışmalar yaptıklarını anlatan Karafırtınalar, son bölümde de taktik ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Karafırtınalar, bu çalışmaları maça yansıtmak istediklerini vurgulayarak, "Yenilmemezlik serileri olacak. Bazı maçlar kaybedilecek. Son oynadığımız Ankara Keçiörengücü maçında sadece skoru kaybettik. Oyun olarak bence fazlasıyla tatminkardı. Oldukça pozisyona girdik, sonlandıramadık. Bu her zaman böyle olmaz. Önümüzdeki maçlarda inşallah bunu telafi ederiz." diye konuştu.

"3 oyuncu daha alırsak etkili bir takım olacağız"

Forvet rotasyonunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Karafırtınalar, şöyle devam etti:

"İki forvet oyuncusu ayrıldıktan sonra ve Ahmethan Köse sakatlanınca o bölgede oynatabileceğimiz oyuncu kalmadı. Orta sahalardan forvet ve kenar oyuncusu çıkarmaya çalıştık. Özellikle de beklerden geldi bu katkı. Gol yollarında değil, forvet oyuncularında sıkıntı var. Transfer çalışmaları son güne kadar sürecek. Jordon Ibe'ın ufak bir sakatlığı var. Onun dışında iki savunma ve iki orta saha oyuncusu transfer ettik. İki forvet ve bek olmak üzere 3 oyuncu daha alırsak etkili bir takım olacağız."

Karafırtınalar, her maçı kazanmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen sefer 2 puan ortalamasını yakaladığımızda play-off'un garanti olduğunu söyledik. Üzerine çıkarsak ilk iki neden olmasın. Ankara Keçiörengücü maçından sonra ilk iki zorlaştı. 2 puan ortalaması hedefinin üstüne çıkmaya çalışacağız. Ortalamayı mümkün olduğu kadar yukarıda tutup ilk 6'nın içinde olmak istiyoruz."

Sait Karafırtınalar, taraftardan da kendilerine destek olmayı sürdürmelerini istedi.