Adasokağı Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de - Son Dakika
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Adasokağı Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de

11.04.2022 15:47
Adasokağı Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de

Türkiye Hentbol Federasyonu 1. Lig Kadınlar A Grubu'nu ikinci bitirerek play-off'lara kalan Adasokağı Kadın Hentbol Takımı, aldığı başarılı sonuçların ardından Süper Lig'e çıktı.

Türkiye Hentbol Federasyonu 1. Lig Kadınlar A Grubu'nu ikinci bitirerek play-off'lara kalan Adasokağı Kadın Hentbol Takımı, aldığı başarılı sonuçların ardından Süper Lig'e çıktı.

Normal sezonu ikinci bitirerek play-off'lara kalan Adana ekibi Adasokağı Kadın Hentbol Takımı, Alanya'da düzenlenen play-off karşılaşmalarında 7 puan toplayarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı. İlk maçını Kırşehir Belediyesi ile oynayan Adasokağı, mücadeleyi 21-20 kaybetti. İkinci maçında Bolu Belediyesi'ni 28-25 mağlup eden Adana temsilcisi, üçüncü karşılaşmasında Polatlı Belediyesi ile 27-27 berabere kaldı. Adasokağı, son maçında da Mudanya Belediyesporu 23-18 mağlup edince adını Süper Lig'e yazdırdı.

Açıklamalarda bulunan Adasokağı Hentbol Takımı Başkanı Alper Tunga Kalsın, "Süper Lig'de de Adana'yı başarıyla temsil edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Sporcularımızla birlikte hedeflediğimiz Süper Lig'e çıktığımız için mutluyuz. Bu mutluluğumuzu Adana ile paylaşıyoruz. Bu yolda yanımızda olan sponsorlarımıza, maddi - manevi yanımızda olan destekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Adasokağı Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de
Adasokağı Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de

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Spor Toto Süper Lig, Play Off, Hentbol, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adasokağı Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de - Son Dakika


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