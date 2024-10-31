Adasokağı Liderliğe Yükseldi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasından ertelenen maçta Adasokağı, sahasında Görele Belediyespor'u 37-31 yendi.
Adana'da Yüreğir Serinevlerr Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 23-16 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Adasokağı, sahadan 37-31 galip ayrıldı.
Adasokağı, ligdeki 6. maçını da kazanarak 12 puanla liderliğe yükseldi. Görele Belediyespor ise 3. yenilgisini yaşayarak 6 puanla ve 5. sırada kaldı.
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