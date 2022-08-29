Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı

26 yaşındaki Norveçli golcü Alexander Sörloth, Fenerbahçe'nin kendisini transfer etme çabasını karşılıksız bıraktı. Sörloth, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Real Sociedad'a imza attı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 44 MAÇTA 8 GOL, 1 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEMİŞTİ

Norveçli golcü, Bundesliga'da beklentilerin altında kalınca geçtiğimiz sezon da Real Sociedad'a kiralanmıştı. Sociedad formasıyla çıktığı 44 maçta 8 gol atabilen Sörloth, 1 de asist yaptı.

Real Sociedad'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki forvetin 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.