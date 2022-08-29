26 yaşındaki Norveçli golcü Alexander Sörloth, Fenerbahçe'nin kendisini transfer etme çabasını karşılıksız bıraktı. Sörloth, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Real Sociedad'a imza attı.
Norveçli golcü, Bundesliga'da beklentilerin altında kalınca geçtiğimiz sezon da Real Sociedad'a kiralanmıştı. Sociedad formasıyla çıktığı 44 maçta 8 gol atabilen Sörloth, 1 de asist yaptı.
Real Sociedad'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki forvetin 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.
Son Dakika › Spor › Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı - Son Dakika