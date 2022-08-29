Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı - Son Dakika
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Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı

29.08.2022 15:34
Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı

Fenerbahçe'nin golcü transferinde liste başı isimlerden olan Alexander Sörloth, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Real Sociedad ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

26 yaşındaki Norveçli golcü Alexander Sörloth, Fenerbahçe'nin kendisini transfer etme çabasını karşılıksız bıraktı. Sörloth, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Real Sociedad'a imza attı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 44 MAÇTA 8 GOL, 1 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEMİŞTİ

Norveçli golcü, Bundesliga'da beklentilerin altında kalınca geçtiğimiz sezon da Real Sociedad'a kiralanmıştı. Sociedad formasıyla çıktığı 44 maçta 8 gol atabilen Sörloth, 1 de asist yaptı.

Real Sociedad'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki forvetin 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.

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Alexander Sörloth, Real Sociedad, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı - Son Dakika


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