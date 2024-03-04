AFC Şampiyonlar Ligi\'nde Drone\'a Top Çarptı

AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde karşılaşan Al Ain- Al Nassr maçını çeken drone'a topun çarpması sonrası ilginç görüntü ortaya çıktı.
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ı konuk etti. Müsabakanın 89. dakikasında ev sahibi ekibin kalecisinin uzun vuruşunda top maçı çeken drone'a çarptı. Mücadelenin hakemi Hiroyuki Kimura, topu alarak hava atışıyla maçı devam ettirdi.
Al Ain sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrılırken, çeyrek final ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak. - İSTANBUL
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımının iyi performansıyla beraber 3-1'lik skorla kazandıklarını ve bu galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi. Tekke ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine gösterdiği zarif davranış için teşekkür etti.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında kanalizasyon sebebiyle çıkan tartışmada, 17 yaşındaki Türkiye Şampiyonu boksör tabancayla vuruldu. Saldırgan olay yerine gözaltına alındı, sporcu ise hastaneye kaldırıldı. Olayın sebebi olarak akan kanalizasyon gösterildi. Saldırganın tehditlerle büyüyen tartışmanın ardından ateş açtığı belirtildi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, spora ve sporculara verdiği önemi ve desteği her platformda göstermeye, Düzce'nin adını her branşta başarı ile öne çıkartan amatör spor kulüplerini ziyaret etmeyi sürdürüyor.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) snowboard branşı başladı. Dev Slalom Paralel kategorisinde yapılan yarışlarda madalyalar sahiplerini buldu. Türkiye'den Onur Kayıhan ise son 16 turunda elenerek 15. oldu. Curling'te yarı finalistler belli oldu ve satranç müsabakaları devam etti. Çin, madalya sıralamasında liderliği sürdürüyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldukları maçı talihsizlik olarak nitelendirdi. Avcı, takımının çıkış trendini sürdürmek istediklerini ancak maçta çok talihsiz anlar yaşadıklarını söyledi. Avcı, oyunda üstün olduklarını ve gelecek maçlara odaklanacaklarını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Corendon Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bir sezonda belki de çok olmayacak şanssızlıkların hepsini maçta yaşadık. Yapacak bir şey yok. Üçlü oyunumuzun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu dalgalanmalar zaman zaman olacak" dedi.
Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Titans takımını 26-23 mağlup ederek ligde liderliğini korudu. Maç sonunda galibiyetin keyfini çıkaran Panthers takımı sporcuları, şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti ve desteklerinden dolayı üniversite yönetimine teşekkür etti.
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