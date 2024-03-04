AFC Şampiyonlar Ligi'nde Drone'a Top Çarptı - Son Dakika
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AFC Şampiyonlar Ligi'nde Drone'a Top Çarptı

AFC Şampiyonlar Ligi\'nde Drone\'a Top Çarptı

AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Al Ain ile Al Nassr arasında oynanan maçta, topun çarpması sonucu drone'a ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Al Ain, ev sahibi olarak oynanan maçı 1-0 kazandı ve çeyrek finalin ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.

04.03.2024 23:21  Güncelleme: 23:25
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AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde karşılaşan Al Ain- Al Nassr maçını çeken drone'a topun çarpması sonrası ilginç görüntü ortaya çıktı.

AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ı konuk etti. Müsabakanın 89. dakikasında ev sahibi ekibin kalecisinin uzun vuruşunda top maçı çeken drone'a çarptı. Mücadelenin hakemi Hiroyuki Kimura, topu alarak hava atışıyla maçı devam ettirdi.

Al Ain sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrılırken, çeyrek final ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Al Nassr, Teknoloji, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor AFC Şampiyonlar Ligi'nde Drone'a Top Çarptı - Son Dakika

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