- Afyon'da Süper Amatör Lig'de gergin maç

Hatay'da depremzede kız çocukları için futbol turnuvası düzenlendi

Hatay'da konteyner kentte kalan depremzede kız çocukları arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklendi. 10-14 yaş aralığındaki 150'nin üzerinde kız çocuğunun katıldığı turnuva, Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki halı sahada oynandı. Turnuva, 9 Mart'ta final maçlarıyla sona erecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, etkinliğin açılışında, psikososyal destek çalışmaları kapsamında erkek çocukları için yapılan moral turnuvasının ardından kız çocukları için de düzenlendiğini belirtti. Yıldırım, konteyner kentteki çocukların spor yapabilmeleri ve moral bulabilmeleri için futbol sahasını kullanmaya devam edeceklerini ifade etti.