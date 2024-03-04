- Afyon'da Süper Amatör Lig'de gergin maç
Futbolcular arasında çıkan tartışma ve kavga nedeniyle maç 15 dakika durdu
AFYONKARAHİSAR - Afyon'da Süper Amatör Lig 17. haftasında Şuhut Belediye Hisarspor, sahasında Kocaöz Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Futbolcular arasında çıkan tartışma ve kavga nedeniyle 15 dakika duran maçta kırmızı kart gören bir oyuncuyu sakinleştirmek ise kolay olmadı.
Süper Amatör Lig 17. haftasında Şuhut Şehir Stadyumu'nda oynanan Şuhut Belediye Hisarspor - Kocaöz Belediyespor müsabakasında Şuhut Belediye, 7. dakikada Feyzullah Salman'ın golüyle öne geçti.
Zaman zaman gergin anların yaşandığı karşılaşma, tartışmalardan dolayı yaklaşık 15 dakika durdu. Bu dakikalarda kırmızı kart gören bir oyuncuyu sakinleştirmek ise hiç kolay olmadı.
Duraksamaların ardından tekrar başlayan maçta Kocaöz Belediyespor, 60. dakikada Aziz Öncül ile skoru 1-1'e getirdi. Mücadeleyi Şuhut Belediye Hisarspor, 84. dakikada Mahmut Talha Ersoy'un attığı golle 2-1 kazandı.
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