Afyonkarahisar\'da Muaythai Antrenmanı

Spor

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Muaythai ortak antrenmanı, sporseverlerden büyük ilgi gördü.

Programa Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Muaythai Antrenörü Serdar Şanlı, Şanlı Spor Kulübü, Okçu Spor Kulübü, Emirdağ Güçlü Spor Kulübü ve Bolvadin Yıldız Spor Kulübü sporcuları katıldı. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı ortak antrenmanda, sporcular fiziksel dayanıklılıklarını geliştirmenin yanında teknik ve taktik çalışmaları da gerçekleştirdi. Antrenman boyunca hem sporcular hem de kulüp yöneticileri programı takip etti.

Programda açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, şehrin Muaythai branşında önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR