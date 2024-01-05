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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Dart Yıldızlar Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Dart Yıldızlar Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Dart Yıldızlar müsabakalarında erkeklerde Yunus Emre Ortaokulu, kızlarda ise Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu birinci oldu. Müsabakalar Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi ve dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından verildi.

Afyonkarahisar\'da Okul Sporları Dart Yıldızlar Müsabakaları Tamamlandı
05.01.2024 - 16:17,
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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Dart Yıldızlar müsabakaları tamamlandı. Erkeklerde Yunus Emre Ortaokulu, kızlarda ise Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu birinci oldu.

Müsabakalar Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Erkekler kategorisinde Yunus Emre Ortaokulu birinci, Boyalı Sevim Turunç Ortaokulu ikinci, Ş. Ömer Halisdemir Ortaokulu üçüncü ve Kusura Şehit Mustafa Şimşek Ortaokulu dördüncü oldu.

Kızlar kategorisinde ise Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu birinci, Yunus Emre Ortaokulu ikinci, Osmanköy Ortaokulu üçüncü ve Göynük Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından verildi. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "Okul sporlarının amacı, öğrencilerimizin sporla tanışmalarını ve spor yapmayı alışkanlık haline getirmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda, çeşitli branşlarda il genelinde müsabakalar düzenliyoruz. Dart, son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşan bir spor branşıdır. Bu müsabakalarda dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Okul Sporları Dart Yıldızlar Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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