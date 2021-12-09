AFYONKARAHİSAR - Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Finali hazırlıkları sürüyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonasının finalinin yapılacağı Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini Köyü'nde hazırlıkları inceledi.

Çiçek ile Zeybek, şampiyonanın yapılacağı tarihi kaya yerleşimleri aralarına yapılan parkur çalışmaları hakkında Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ile İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu'dan bilgi aldı. Daha sonra iki motosikletçi, parkurda gösteri yaptı.

Yaklaşık 100'ün üzerinde motosiklet ve ATV sporcusunun katılacağı yarışlar öncesinde Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, ATV'lere binerek Ayazini Köyü'nde tur attı.

Çiçek, burada gazetecilere, 2021 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Finalinin hafta sonu tarihi binlerce yıl öncesine giden ve son zamanlarda Afyonkarahisar'da turizm anlamında büyük bir sıçrama yapan Frigya'daki Ayazini Köyü'nde yapılacağını söyledi.

Hafta sonları Ayazini Köyü'ne 4-5 bin civarında aracın girdiğini dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Burası Afyonkarahisar'da muhteşem bir turizm destinasyonu haline dönüştü. Dolayısıyla sürekli Frigya ve Ayazini Köyü için çok güzel tanıtımlar yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine burada 'Atlı Dayanıklılık Frig Kupası' yarışları yaptık. Bu hafta da Enduro ve ATV Şampiyonası finaline ev sahipliği yapacağız. Yarışları heyecanla bekliyoruz. Bütün tarih ve spor meraklılarını yarışları izlemek için Ayazini Köyüne bekliyoruz."

-"Hedefimiz Frigya ve Ayazini Köyü'nü Türkiye ve dünyaya tanıtmak"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de tarihi Frig Vadisi ile Ayazini Köyü'nü Türkiye'ye en güzel şekilde tanıtmak için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

2021 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Finalinin de Ayazini Köyü'nde yapılmasının da bölgenin tanıtımına ciddi katkı sağlayacağına dikkat çeken Zeybek, "İnşallah, hafta sonu bu güzel organizasyonu gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Frigya ve Ayazini Köyü'nü Türkiye ve dünyaya tanıtmak. Bunda da başarılı olacağımızdan şüphemiz yok. Bütün sporseverleri ve motosiklet tutkunlarını Ayazini Köyüne bekliyoruz." ifadesini kullandı.