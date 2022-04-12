Afyonkarahisar'da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı

12.04.2022 12:39
Afyonkarahisar'da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde U11-U13 Türkiye Serbest/Grekoremen Güreş Şampiyonası başladı.

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde U11-U13 Türkiye Serbest/Grekoremen Güreş Şampiyonası başladı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, bugün başlayan müsabakalara katılarak maçları yakından takip etti. Başlayan büyük güreş organizasyonuna 81 ilden yaklaşık 2 bin sporcu katılacak. Karşılaşmalarda ilk gün serbest stilde 430, grekoremen stilde ise 314 sporcu 6 farklı minderde mücadele edecek. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı

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Karahisar, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı - Son Dakika
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