Afyonkarahisar'da 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi başladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi başladı

15.04.2022 14:41
Afyonkarahisar'da 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Afyonkarahisar'da da eğitimler başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Afyonkarahisar'da da eğitimler başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen ve Afyonkarahisar Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda antrenörlerin verdiği eğitim sayesinde yüzmeyi öğrenen öğrenciler ayrıca eğlenceli vakit geçiriyor. Afyonkarahisar Havuz Amiri ve Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi sorumlusu Veli Toztepe, düzenlenen projeye 13-17 yaş aralığında bulunan bütün öğrencilerin ücretsiz bir şekilde başvuru yapabileceğini belirtti. Toztepe, "Yüzme Bilmeyen Projesi Bakanlığımızın desteklediği, gelişmesinde ve yetişmesinde önem gösterdiği projelerimizdendir. Bu projemiz, 7-17 yaş aralığındaki tüm çocuklarımıza hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Eğitimlerimiz okulların açık olduğu dönemde okullarımızın başvurusu ile gerçekleşmektedir. Bu projemiz bu yıl içerisinde şimdiye kadar üç bin kişiye hizmet verdi. Yılsonuna kadar hedeflediğimiz sayı ise 15 bindir. Bunun için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bu projeye katılmak için okullarımızın bize başvuru yapmaları yeterlidir. Okullarımızla yapacağımız istişare ve görüşmeler neticesinde gruplarımız oluşturularak il müdürlüğünün resmi araçları ile servis hizmetleri de sağlanacaktır. Bunların hiçbirinden ücret talep edilmemektedir. Bu eğitimlere katılmak için velilerimizin yapması gereken çocuklarımızın kişisel malzemeleri olan; havlu, mayo, bone, gözlük ve terlik gibi kişisel malzemelerini bulundurmaları bizim için yeterlidir. Eğitimlerimiz okul saati içinde ve okul saati dışında devam etmektedir. Bu eğitimlerde çocuklarımızın en azından yüzmeyi, havuzu, bu branşı ve bu eğitimi görmesi bizim için en önemli hedeflerimizdendir. Bu hedefi gerçekleştirmenin yanı sıra bu imkanlardan yararlanmak için tüm öğrencilerimizin, tüm okullarımızın ve tüm velilerimizin okulları vasıtasıyla veya il müdürlüğümüzün resmi web sitesinde bulunan form doldurarak yaz boyu bu eğitimleri alabilirler" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi başladı

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Karahisar, gençlik, Yüzme, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi başladı - Son Dakika


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