Afyonkarahisar\'dan Güreşte Üstün Başarı

Afyonkarahisar Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları, 2025 U-20 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti.

70 kilogram kategorisinde mindere çıkan Umut Talha Uslu, üstün performansıyla tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. 61 kiloda Hasbi Bozca ve 74 kiloda Yasin Uzun ise bronz madalya kazanarak Afyonkarahisar'a gurur yaşattı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Bu başarı bizleri gururlandırdı. Sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi kutluyorum," ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR