Afyonkarahisar\'dan Masa Tenisi Şampiyonları

Afyonkarahisarlı özel sporcular Masa Tenisi Okul Sporları Türkiye Şampiyonası, büyük bir heyecana sahne oldu. Mental, Down ve Otizm kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonaya toplam 147 sporcu katılım sağladı. Afyonkarahisar'dan ise 6 sporcu, üstün performans sergileyerek önemli dereceler elde etti.

Yıldız Kız Otizm kategorisinde mücadele eden Defne Öykü Atılgan, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu ve büyük bir başarıya imza attı.

Genç Kızlar Mental kategorisinde yarışan Melek Aleyna Çim, zorlu karşılaşmaların ardından Türkiye ikincisi olarak kürsüde yerini aldı. Aynı kategoride mücadele eden bir diğer Afyonkarahisarlı sporcu Pınar Akkaya ise Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Genç Erkekler Mental kategorisinde mücadele eden Ahmet Küçüktepe, Kadir Küçüktepe ve İbrahim Metin, turnuvada üstün bir performans sergileyerek ilk 8'e girmeyi başardı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR