Afyonkarahisar Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası tamamlandı

11.04.2022 15:33
Afyonkarahisar Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası tamamlandı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası'nın ardından dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası'nın ardından dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Satranç turnuvası Afyonkarahisar Spor Kompleksinde yapıldı. U12, U12 Kadınlar, U18, U18 Kadınlar olmak üzere 4 kategoride düzenlenen turnuvaya toplam 2 kulüp ve 47 sporcu katıldı. Başhakem Gökhan Çoban yaptığı açıklamada "Bu turnuvaya katkılarından dolayı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, basın ve yayın kuruluşlarına, tüm satranç severlere camiamız adına saygı ve şükranlarımızı sunarız" dedi. Öte yandan dereceye giren katılımcılara ödülleri; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası tamamlandı

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da bitkin halde bulunan ebabil kuşu koruma altına alındı Afyonkarahisar'da bitkin halde bulunan ebabil kuşu koruma altına alındı Satranç Turnuvası çekişmeli geçti Satranç Turnuvası çekişmeli geçti

Satranç Turnuvası, Karahisar, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
16:04 İstanbul Emniyet'i "Zeytinburnu Kasabı" adlı hesap sahibinin 2 ay önce tutuklandığını açıkladı
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
15:42 Kar yağışı Nisan ayında da etkili olacak! Meteoroloji yağış beklenen illeri tek tek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 16:56:22. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement