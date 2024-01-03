15:24 • •
14:53 •
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı•
Afyonspor'da toplanan oyuncular devre arası kampı için çalışmalarına başladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor'da devre arası kampı başladı. Hafta başında bir araya gelen oyuncular, yapılan toplantı sonrasında çalışmalara başladı. Çalışmalarda Altyapı Antrenörleri İsmail Aladaş, Sonar Ballıpınar ve Ali Güneş yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Spor › Afyonspor'da oyuncular devre arası kampı için çalışmalara başladı - Son Dakika