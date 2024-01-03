Afyonspor\'da oyuncular devre arası kampı için çalışmalara başladı

Afyonspor'da toplanan oyuncular devre arası kampı için çalışmalarına başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor'da devre arası kampı başladı. Hafta başında bir araya gelen oyuncular, yapılan toplantı sonrasında çalışmalara başladı. Çalışmalarda Altyapı Antrenörleri İsmail Aladaş, Sonar Ballıpınar ve Ali Güneş yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR