Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, takımın yeni teknik heyetinin Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde Yardımcı Antrenör Cemalettin Cengiz, Kaleci Antrenörü Volkan Erten, Atletik Performans Antrenörü Barış Düzen, Maç ve Performans Analizi Antrenörü Ercan Bayrak ile Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü Zafer Çoban isimlerinden oluştuğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ercan Bayrak, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Afyonspor'da yeni teknik heyetteki isimler belli oldu - Son Dakika

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