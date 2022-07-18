Afyonspor'da yeni teknik heyetteki isimler belli oldu - Son Dakika
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Afyonspor'da yeni teknik heyetteki isimler belli oldu

18.07.2022 15:08
Afyonspor'da yeni teknik heyetteki isimler belli oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'da yeni teknik heyetteki isimler belli oldu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'da yeni teknik heyetteki isimler belli oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, takımın yeni teknik heyetinin Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde Yardımcı Antrenör Cemalettin Cengiz, Kaleci Antrenörü Volkan Erten, Atletik Performans Antrenörü Barış Düzen, Maç ve Performans Analizi Antrenörü Ercan Bayrak ile Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü Zafer Çoban isimlerinden oluştuğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ercan Bayrak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonspor'da yeni teknik heyetteki isimler belli oldu - Son Dakika

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