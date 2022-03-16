Afyonspor, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyon spor, Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mor beyazlı ekip 20 Mart Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Kocatepe spor Kompleksinde gerçekleştirilen idman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı. Teknik Direktör Bahaddin Güneş'in bazı futbolcular ile yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR