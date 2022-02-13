Üye Girişi
Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluk söylemleri için çok erken" - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluk söylemleri için çok erken"

13.02.2022 23:02

- Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluk söylemleri için çok erken" Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konyaspor karşısında sadece bir maç kazandıklarını belirterek, şampiyonluk söylemleri için çok erken olduğunu dile getirdi.

- Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluk söylemleri için çok erken"

TRABZON - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konyaspor karşısında sadece bir maç kazandıklarını belirterek, şampiyonluk söylemleri için çok erken olduğunu dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, müsabaka sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konyaspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Ağaoğlu, "Gerçekten şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma yakışır düzeyde mücadele ettiler. Anadolu futbolunun gelişmesinde katkısı olan kulüplerin öncülerinden olarak görüyorum ben Konyaspor'u, zaten lig sıralamasına bakarsak ilk dört takım bu sene ekonomik bütçeyle neler yapılabileceğini, nasıl bir performans sergileneceği konusunda eminim ki tüm ülkeye ders niteliğinde bir performans ortaya koydular. En büyük tebrik hocamıza, oyuncularımıza ve büyük Trabzonspor taraftarına, uzun süredir böylesine coşkulu, taraftarın coşkulu olduğu bir maç izlememiştim. 90 dakika oyuncularımızla birlikte mücadeleyi bırakmadılar" şeklinde konuştu.

"Şampiyonluk söylemleri için çok çok erken"

Şampiyonluk söylemleri için çok erken olduğunun altını çizen Başkan Ağaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Biz sadece bir maç kazandık. Şampiyonluk söylemleri için çok çok erken. Önümüzde bir Aytemiz Alanyaspor maçı var. Kayserispor maçı var. Fenerbahçe maçı var. Lig devam ediyor. Konyaspor'un şansı var. Arkadan gelen takımların şansı da devam ediyor. 25. hafta oynadık ve 13 hafta kaldı. Ortada 39 puan var. Çok şeyleri değiştirir. Bugüne kadar nasıl geldiysek aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Sadece bir maç kazandık. Çok önemli bir rakip ile oynadık. Önemli bir 3 puan kazandık. Maç maç yolumuza devam edeceğiz. 22 Mayıs geldiğinde ipi göğüslersek o zaman çok farklı şeyler konuşuruz. Konyaspor'un, Alanyaspor'un, Hatayspor'un ve Başakşehir'in ortaya koydukları performanstan Türk futbolunun çok büyük dersler çıkarması lazım."

"Bu bir ekip işidir"

Ahmet Ağaoğlu, bugünkü başarının bir ekip işi olduğunu aktararak, "Bunu kimseyle sınırlayamayız. Bu bir ekip işidir. Bu bir takım çalışması. Bütün hesaplarımızı, kitaplarımızı en ince hesaplarına kadar değerlendiriyoruz. Hem ekonomik hem fazla verim alacağımız oyunculara yöneldik. Bunun için bir sınırlama yaparsanız hayatınızın hatasını yaparsınız. Bu bir ekip işidir. Bunu henüz bir başarı olarak değerlendirmiyorum. İyi gidiyoruz. Bir planlamamız var. Hiç kimse 'bu işi en iyi ben biliyorum' demiyor. Bilen, bilmeyene yardım ediyor. En önemli unsurlardan biri de bütçe planlamasıdır. Herkesin iyi niyetle çalışması neticesinde bu noktaya geldik" ifadelerini kullandı.

"Nwakaeme kendini geliştiriyor"

Nwakaeme'nin sözleşmesiyle ilgili yöneltilen soruya ise Ağaoğlu, "Nwakaeme her geçen gün kendini geliştiriyor. İkinci golde yaptığı asist dünyada herhalde eşine benzerine rastlanmamıştır. Çok uzun sürede jeneriklerde kalacak bir performans ortaya koydu" yanıtını verdi.

Müsabaka sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Trabzonsporlu taraftar Eyüp Yusuf'a da değinen Ağaoğlu, "Trabzonspor taraftarı çok farklı bir taraftar. Takımı için canını hiçe sayanların oluşturmuş olduğu bir taraftar kitlemiz var. Hayatını kaybeden kardeşimize Allahtan rahmet diliyorum. Galibiyeti gölgede bıraktı. Üzüntümüz büyük" dedi.

Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk söylemleri için çok erken
Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk söylemleri için çok erken
Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk söylemleri için çok erken

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: 'Şampiyonluk söylemleri için çok erken' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
22:58 Konya galibiyetinin ardından Abdullah Avcı'dan taraftarı heyecanlandıran sözler: Işığı mı görüyoruz?
22:53 BTP lideri Hüseyin Baş sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu
22:08 Visca'nın sözleri taraftarın beğenisini topladı! Trabzon'da gecenin kahramanı için ne gol ne de asist önemli
22:07 Eda Ece jüri üyesi olduğu Maske Kimsin Sen'in yayından kaldırılmasına tepki gösterdi: Arabistan'da bile yayınlanıyor
21:44 Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi
21:42 Erdoğan'ın ziyaret edeceği BAE'de Burj Al Khalifa Türk bayrağı ile aydınlatıldı!
21:40 İstanbul'da gol turnuvası! Kasımpaşa kaçtı, Alanyaspor kovaladı
20:59 Trabzon'da Visca adeta şov yaptı! Lider, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi
20:45 Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk, yoğun bakıma kaldırıldı
20:41 Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan anlar! Heyecandan kalbi duran taraftar, hastaneye kaldırıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 23:11:20. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluk söylemleri için çok erken" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement