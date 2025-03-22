Ahmet Dal: "Stat meselesi gündemden kalkmalı" - Son Dakika
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Ahmet Dal: "Stat meselesi gündemden kalkmalı"

- Ahmet Dal: "Stat meselesi gündemden kalkmalı" Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: "Yeni planlanan stada bir an önce başlanmalı" "Hedefimiz Süper Lig'de Erzurumspor'un ligde kalacağı puana kavuşmak" Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Bir an önce söz verilmişken stat noktasında adım atılması en...

22.03.2025 15:54
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- Ahmet Dal: "Stat meselesi gündemden kalkmalı"

Erzurum spor FK Başkanı Ahmet Dal:

"Yeni planlanan stada bir an önce başlanmalı"

"Hedefimiz Süper Lig'de Erzurumspor'un ligde kalacağı puana kavuşmak"

ERZURUM - Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Bir an önce söz verilmişken stat noktasında adım atılması en büyük beklentimiz. Erzurum'un ve taraftarımızın beklentisine uygun, tekrar stat sorunu yaşamayacağımız yer olsun istiyoruz" dedi.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, gündeme dair değerlendirmeler yaptı. Başkan Dal, Erzurumspor'un stad sorunun vakit geçirilmeden çözüme ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Yeni stad yapımı ile birlikte mevcut stadın zemini için de bir takım çalışmalar yapılıyor. Mayıs ayının ikinci haftasında, takımımız sahadan çıkar çıkmaz zeminin komple kaldırılıp hibrit çime döndürülmesi için girişimlerde bulunduk. Taraftarımız, 'Cumhurbaşkanımızdan yeni bir stat sözü almıştık' diyebilirler. Ancak bunun yapımı minimum 2-3 yıl sürer. Bu sürede takımımız maçlarını mevcut statta oynayacak. Dolayısıyla şu anki stadın zemini çok önemli. Çünkü sadece saha içinde mücadele ederken dışında da birileri kulübün, şehrin aleyhine algı yapmasına sebep oluyor. 'Zeminleri kötü' diyorlar. Süper Lig'de bile birçok kulübün zeminleri çok kötü durumda, sadece Erzurumspor'un değil" dedi.

"Erzurum'da bir hafta demek belki bir sezon demek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yeni stat çalışmalarına bir an önce başlanılması gerektiğini hatırlatan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımızın bir sözü var ve bu sözün ardından Bakanlık yetkilileri ve biz aynı zamanda Atatürk Üniversitesi de bu işin içinde. Bir an önce projenin yapılması ve temelinin atılması gerek. Çünkü Erzurum'da bir hafta demek belki bir sezon demek. Bir hafta geç başlarsak belki bir sezon kaybederiz. Bir an önce söz verilmişken stat noktasında adım atılması en büyük beklentimiz. Erzurum'un ve taraftarımızın beklentisine uygun, tekrar stat sorunu yaşamayacağımız yer olsun istiyoruz. Yaşayan bir stat planlanıyor. Sadece maç değil haftanın her günü spor tesisleriyle, kafeteryalarıyla şehrin ekonomisine de katkı sağlayan bir yer planlanıyor."

"Hedefimiz Süper Lig'de Erzurumspor'un ligde kalacağı puana kavuşmak"

Ligde geriye kalan 8 haftayı başarılı bir şekilde geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Dal, "Erzurumspor iki defa Süper Lig'e çıktı ve çıkar çıkmaz düştü. Tadı damağımızda kaldı. Artık biz Süper Lig'de nasıl kalınır çok iyi biliyoruz. Allah nasip eder Süper Lig'e çıkarsak iki defa yaşatılan zulmü bir daha yaşamayacağız. Hedefimiz öncelikli olarak Erzurumspor'un ligde kalacağı puana kavuşmak. Tek hedefimiz demedim. Daha sade ekonomik maliyetli bir takım kurduk. Tabii ki biz şampiyonluk istemiyoruz değil en azından az bütçe harcayıp Süper Lig'e çıkarsanız borçsuz olarak rahat edersiniz. Başkan olarak benden çok Süper Lig'e çıkmak isteyen yoktur. Çok para harcayıp şampiyon olmak değil. Önemli olan rakiplere göre daha az para harcayıp, ligde başarılı olmaktır. Kalan 8 haftayı da en başarılı şekilde tamamlayıp ligin sonunda taraftarımızın beklentisine uygun, takımımızın geleceği en iyi gelmek istiyoruz. Bu şampiyonluksa şampiyonluk, play-off ise play off, Süper Lig'e çıkmaksa Süper Lig" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzurum, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Dal: 'Stat meselesi gündemden kalkmalı' - Son Dakika

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