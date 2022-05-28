Ahmet Nur Çebi: 2 milyon zarar edeceğim diye enerjisi olmayan bir adamı takımın başında tutmam

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Abdullah hocaya, 'Hocam senin derdin ne, seni yolcu edelim dedim', 'hayır' dedi. 2 milyon zarar edeceğim diye enerjisi olmayan adamı takımın başında tutmam" dedi.

Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, genel kurulda üyelere seslendi. Yönetim kurulunda 2.5 yıl boyunca görev yaptığı arkadaşlarını alkışlatarak konuşmasına başlayan Ahmet Nur Çebi, "Buradaki arkadaşlarım, sosyal medyadakilerin yüzünden görev yapmak istemiyorlar. Artık susun. Sen beni gönder de ondan sonra. Raporları okumayı öğrenemediler. Borç 4.3 milyon TL. 4.9 milyon TL değil. Oradan başlayayım. Kasadaki 600 milyonu yok sayıyorlar. Amacım geliri gideri dengelemek. 1 milyar 822 milyon gelir, 1 miyar 859 milyon gider var. Aradaki artışın sebebi kur farkı. Pandemide yıllık 500 milyon kaybettik. 2 senede 1 milyar yapar. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim. Arkadaşlarımdan Allah razı olsun" diye konuştu.

"2 MİLYON ZARAR EDECEĞİM DİYE ENERJİSİ OLMAYAN ADAMI TAKIMIN BAŞINDA TUTMAM" Abdullah Avcı 'ya ödenen tazminattan da bahseden Çebi, "29 milyon TL Avcı'ya para ödeyecekken, diğer hocalara 2 milyon TL fazla para ödemişim. O hocalarla 30 milyon Euro kar ettim. Kadro dışı bırakılan futbolcular, bizim dönemimizde alınmadı. İşi yaramayan futbolcular, 3 tane hoca teyit etti. 60 milyon Euro zarar. Sözleşmeler bizim zamanımızda yapılmadı. Bunlara hassas davranın. Gelen hoca 2 sene önce geldi. Avcı'yı ben göndermişim. Bir daha anlatıyım. Biz büyük bir camiayız. Abdullah Avcı bile bu arkadaş kadar itiraz etmedi. Abdullah hocaya, 'Hocam senin derdin ne, seni yolcu edelim dedim', 'hayır' dedi. 2 milyon zarar edeceğim diye enerjisi olmayan adamı takımın başında tutmam. Altyapıdan hoca getirdim. Adamı perişan ettiler. Sergen hoca bizim çocuğumuz, Önder hoca bizim çocuğumuz. Adam geldi, 'Başkanım öleceğim, nefes alamıyorum' dedi. Öl mü deseydim. Gelen hoca da iyi. 4 tane kupa aldık, bize yakıştıramadılar. Takım, teknik heyet, bunların parasını tıkır tıkır ödeyen yönetim. Ne takımlar vardı, paralar ödenmedi diye başarılı olamadı" şeklinde konuştu."BAŞKA BİR CAMİA BAŞKANINI TAÇ YAPARKEN, SİZ BENİ YERE VURMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"Genel kurulda kendisine eleştiri yönelten bir kongre üyesine cevap veren Çebi, "KPMG raporunu yapacağız dedik, yapamazsın dediler. Mahkemeye veremezsin dediler. Gereken dosyaları gereken yerlere verdiğimi söyledim. Beşiktaş ile ilgili dosya, İçişlerinde müfettişler tarafından inceleniyor. 20 tane dava açtık diyoruz. Dinlemiyor, akşamdan hazırlamış konuşmayı. Ben Beşiktaş'ı temsil ediyorum. Fikret Orman zamanında burada bir arkadaşa yanlış yapıldı. Çocuktan özür diledim. Göreve geldiğim gün ona açılmış davaları geri çektim. Beşiktaşlılık bu işte. O zaman en çok üzülen genç arkadaşlardı. Az önce bir yanlışlı yapıldı, ondan özür diliyorum. Benim taraftarımla bir sorunum yok. Onlar maçlara gelebilsin diye yapabildiğimiz kadar indirime gittik. Fenerbahçe maçına gelirken, çekilen bir video var. Başkanı ona saygıyla cevap vermeye çalışırken, o videoya çekmiş. Çıkın önce camia olarak onu ayıplayın. Başka bir camia, başkanını taç yaparken; siz beni yere vurmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı."BEŞİKTAŞ'IN KIYMETİNİ BİLMEYENİ, BEN HİÇ BİLMEM " Futbol takımının maliyetlerinin düşmesi gerektiğini söyleyen Çebi, şöyle konuştu: "Giderleri azaltmanın tek yolu, futbol takımının maliyetlerini düşürmek. Tek yolu var. Altyapıdan gelen çocuklar. Geldiğimizden beri oynattığımız isimlerin geldiği noktayı biliyorsunuz. Fırat Fidan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. 2 yıldır ekip, biçiyoruz. Pırlanta gibi geliyorlar. Sözleşme imzalanmıyor deniliyor. Beşiktaş'ın kıymetini bilmeyeni, ben hiç bilmem.""FUAT BEY SEÇİLMESİ HALİNDE YANLARINDA OLMAYA SÖZ VERİYORUM"Yönetime geldiklerinde çok sayıda icra dosyası olduğuna dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, "Yarın bir seçim var. Fuat bey sağ olun, var olun. Tam gaz yolunuza devam edin. İyisiniz. Bizden sonra seçilmeleri halinde onların yanında olacağıma söz veriyorum. Biz geldiğimizde binlerce icra dosyayı vardı. Geldiğimiz gün kapıda icra vardı. Anlatmaya çalıştık. Kasada 100 lira yoktu. Kazanırsanız Fuat Bey, kasada 100 milyon TL var. Güle güle kullanın. Ama kazanamazsan token'dan 135 milyon dolar getirecektin. Getir onu, söz mü ?" dedi."SPOR YASASI BİZİ TERBİYE ETMEK İÇİN YAPILIYOR"Spor yasasının kulüpleri terbiye etmek için yapıldığını dile getiren Çebi, şöyle konuştu: "Spor yasası bizi terbiye etmek için yapılıyor. Buna uyacağız. Ben cumhurbaşkanımızdan pandemiden 2 gün önce yapılandırma istemeye gittim. Nereye kadar Ahmet dedi. Cumhurbaşkanım bu sefer söz dedim. Yasanın yüzde 90'ı doğruysa, 10'u değil. Geçmişten gelen borçlardan, yeni gelenleri sorumlu tutarsanız altından kalkamayız""BEN HAKEMLERİN TAMAMININ GÖNDERİLMESİNİ SÖYLEMİŞTİM"Hakemlerle ilgili geçen sezon mücadele verdiğini söyleyen Çebi, "Benim Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir ile ilişkim yok. Hakemlerle ilgili mücadelemi verdim. Eksik olabilir, yanlış olabilir ama verdim. Hakemlerin hissiyatla bize zarar verebileceği hissine kapıldım. Sonuç itibariyle, darbe yapıldı. Olmaması gereken hakemler, ben tamamının gönderilmesini söylemiştim. Eğer seneye bu hakemlerden birisi olursa, dediğinizin 10 katını sabah başlayıp, akşama kadar yapacağım" dedi."EL AÇTIYSAM DA BEŞİKTAŞLILARA EL AÇTIM"Bir genel kurul üyesinin 'El aleme el açtınız' şeklindeki eleştirisi üzerine, "Bırakmam seni kampanyası. El açtıysam da Beşiktaşlılara el açtım. Hadi bir daha yapıyorum. Buyurun. Burası sizin. O kampanyanın zor dönemde manevi desteği oldu. Bazı iş insanları destek olmadı. Şimdi bir kez daha sesleniyorum. Amatörlere destek versinler. Yanımızda olmanızı istirham ediyorum. Bankadaki yapılandırmayı yaparken, el bebek gül bebek emek verdik. Alacaklılardan iskonto aldım. 10, 20 liralık smsler atıldı. Bir tanesinin yazdığı mektup var. O çocuklara 100 bin kere el açacağım" diye konuştu. "PANDEMİDE İĞNELERE PARA ÖDENMEDİ, UEFA FUTBOLCULARA PARA ÖDETTİ"

Siyah-beyazlı ekipte, geçmişten gelen büyük kontratlara dikkat çeken Çebi, "3.5 milyon Euro alan arkadaşa 2 sene sonra 400 bin Euro veriyorlar. Bunlarla mücadele ettik. Git diyoruz, gitmiyor. Bu sene yüzde 90'ından kurtulabildik. Ancak kendimize ait takım yapacağız. Pandemi döneminde hasta bakıcılara, iğnelere para ödenmedi, UEFA futbolculara para ödetti" şeklinde konuştu.

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