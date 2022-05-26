Ahmet Nur Çebi yönetim kurulu listesini teslim etti

Beşiktaş'ta bu pazar yapılacak olan olağan seçimli genel kurul öncesinde, başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na teslim etti.

Ahmet Nur Çebi yönetimden ayrılan üyelere teşekkür ederken, yeni yönetici adaylarına da başarılar diledi. Çebi'nin listesinde yer alan isimler şu şekilde;

Emre KocadağSerhan ÇetinsayaEngin Baltacı Umut Tahir GüneşCelal AralMurat KılıçMehtap Mutlu ŞenferahAli BayrakYEDEK ÜYELER: Bilgehan Cenk Sürmen İbrahim Kemal DillioğluUmut ŞenolSeyit Ateş

Melih Arslan