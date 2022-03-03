Ahmet Özden'e 1 maç ceza verildi - Son Dakika
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Ahmet Özden'e 1 maç ceza verildi

03.03.2022 14:39
Ahmet Özden'e 1 maç ceza verildi

Talasgücü Belediyespor kalecisi Ahmet Özden'e Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 1 maç ceza verildi.

Talasgücü Belediyespor kalecisi Ahmet Özden'e Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 1 maç ceza verildi.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup lideri Talasgücü Belediyespor ligin 13.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Suvermez Kapadokyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Suvermez Kapadokya maçı sonrası yaşanan olayların ardından AFDK tarafından Talasgücü Belediyespor kalecisi Ahmet Özden'e sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verildi. Başarılı kaleci ligin 14. haftasında Pazar günü oynanacak olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi maçında forma giyemeyecek.

AFDK'dan yapılan açıklamada, "Ahmet Özden Talasgücü Belediyespor Kulübü futbolcusu hakkında, 27.02.2022 tarihinde oynanan Suvermez Kapadokyaspor - Talasgücü Belediyespor BAL müsabakasında sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeni ile 1 resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

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Ahmet Özden, Amatör Lig, Kapadokya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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