Ahmet Sagat, gollerine devam ediyor - Son Dakika
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Ahmet Sagat, gollerine devam ediyor

09.05.2022 12:30
Ahmet Sagat, gollerine devam ediyor

Menemenspor'un 25 yaşındaki golcüsü Ahmet Sagat, Spor Toto 1. Lig'de gol sayısını 17'ye çıkararak gol krallığı yarışındaki liderliğini sürdürdü.

Menemenspor'un 25 yaşındaki golcüsü Ahmet Sagat, Spor Toto 1. Lig'de gol sayısını 17'ye çıkararak gol krallığı yarışındaki liderliğini sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, sezon başında Almanya Güneybatı Bölgesel Lig (4. Lig seviyesi) takımlarından RW Koblenz takımında forma giyen 25 yaşındaki santrfor Ahmet Sagat'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Sezon başından itibaren istikrarlı bir performans sergileyen gurbetçi golcü, takımının oynadığı tüm maçlarda forma giydi. Toplamda 2 bin 874 dakika sahada kalan Sagat, bu maçlarda 17 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Takımının attığı 41 golün 21'in imzası bulunan Ahmet, hali hazırda gol krallığı yarışında lider durumda bulunuyor.

Ahmet Sagat'ı, 16 golle İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz ve 14'er gollü Eyüpspor'dan Umut Bulut ve Keçiörengücü'nden Emeka Eze takip ediyor.

11 farklı takıma 17 gol attı

Takımının gol yükünü çeken Ahmet Sagat, şu ana kadar Samsunspor (3), BB Erzurumspor (2), Adanaspor (2), Manisa FK (2), Balıkesirspor (2), Ankaragücü, Keçiörengücü, Bandırmaspor, Ümraniyespor, Tuzlaspor ve Denizlispor'a gol attı. Ligde bulunan 18 takımın 11'ine gol atma başarısı gösteren 25 yaşındaki golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kümeden kalma yarışını sürdüren Menemenspor'un, gurbetçi oyuncuyla sözleşme uzatıp uzatmayacağı ise henüz belli değil. Ahmet Sagat için ligin devre arasında Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'den birkaç kulüp nabız yoklamıştı. - İZMİR

Ahmet Sagat, gollerine devam ediyor
Ahmet Sagat, gollerine devam ediyor

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Taner Taşkın: 'Bizim için her puan altın değerindeydi' Taner Taşkın: 'Bizim için her puan altın değerindeydi' Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Manisa FK: 1 Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Manisa FK: 1

KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Gurbetçi, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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