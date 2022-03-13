AİÇÜ'lü öğrenciden büyük başarı - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Milli atlet Yayla Günen, Portekiz'de yapılan Üniversitelerarası Kros Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz Şubat ayında Iğdır'da yapılan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye ÜNİLİG Kros Şampiyonası'nda kadın kategorisinde birinci olan Spor Bilimleri Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Yayla Günen, 10-13 Mart 2022 tarihlerinde Portekiz'in Aveiro şehrinde düzenlenen Üniversitelerarası Kros Dünya Şampiyonası'ndan da dereceyle döndü. Milli Takım ile katıldığı şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Günen, 10 kilometrelik kadınlar yarışında 32.14'lük dereceyle dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarı elde etti. Şampiyonada Britanyalı Isobel Fry birinci, Saskia Millard ise ikinci olurken, Türkiye takım halinde dünya beşincisi oldu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ülkeyi ve Üniversiteyi başarıyla temsil ederek dünya üçüncüsü olan Günen'i tebrik ederek, yaptığı katkılarla dünya çapında sporcuların yetişmesine katkı sağlayan Üniversitenin bundan sonra da spora ve sporcuya verdiği desteğin devam edeceğini söyledi. - AĞRI