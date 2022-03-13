AİÇÜ'lü öğrenciden büyük başarı - Son Dakika
Üye Girişi

AİÇÜ'lü öğrenciden büyük başarı

13.03.2022 17:09
AİÇÜ'lü öğrenciden büyük başarı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Milli atlet Yayla Günen, Portekiz'de yapılan Üniversitelerarası Kros Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Milli atlet Yayla Günen, Portekiz'de yapılan Üniversitelerarası Kros Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz Şubat ayında Iğdır'da yapılan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye ÜNİLİG Kros Şampiyonası'nda kadın kategorisinde birinci olan Spor Bilimleri Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Yayla Günen, 10-13 Mart 2022 tarihlerinde Portekiz'in Aveiro şehrinde düzenlenen Üniversitelerarası Kros Dünya Şampiyonası'ndan da dereceyle döndü. Milli Takım ile katıldığı şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Günen, 10 kilometrelik kadınlar yarışında 32.14'lük dereceyle dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarı elde etti. Şampiyonada Britanyalı Isobel Fry birinci, Saskia Millard ise ikinci olurken, Türkiye takım halinde dünya beşincisi oldu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ülkeyi ve Üniversiteyi başarıyla temsil ederek dünya üçüncüsü olan Günen'i tebrik ederek, yaptığı katkılarla dünya çapında sporcuların yetişmesine katkı sağlayan Üniversitenin bundan sonra da spora ve sporcuya verdiği desteğin devam edeceğini söyledi. - AĞRI

YORUMLAR
500
Yolu kapanan köyde mahsur kalan hastayı, ekipler kurtardı Yolu kapanan köyde mahsur kalan hastayı, ekipler kurtardı Ağrı'da aç kalan kurt şehre indi Ağrı'da aç kalan kurt şehre indi

Spor Bilimleri Fakültesi, Dünya Şampiyonası, Portekiz, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor AİÇÜ'lü öğrenciden büyük başarı - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Rıdvan Dilmen tarih verdi! Trabzonspor'un şampiyonluğu hakkında açıklama yaptı: Matematiksel olarak garantiler
17:04 Mutlu güne gölge düşüren olay! Gelin arabasının önünü kesen adam, parayı beğenmeyince kaputta yolculuk yaptı
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 17:16:26. #1.11#
SON DAKİKA: AİÇÜ'lü öğrenciden büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement