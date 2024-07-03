AK Parti Sözcüsü Çelik, Almanya İçişleri Bakanı\'nın açıklamasını kınadı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez" dedi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.