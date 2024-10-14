Akhisarspor'da Amatör Dram - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Akhisarspor'da Amatör Dram

Akhisarspor\'da Amatör Dram

Süper Lig'den amatöre düşen Akhisarspor, 2 maçta 16 gol yiyerek zor günler geçiriyor.

14.10.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'de 7 yıl boyunca güçlü rakiplerine kök söktüren, 2018 yılında finalde Fenerbahçe'yi yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı, finalde Galatasaray'ı yenerek ise Süper Kupa'yı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Akhisarspor, bu sezon düştüğü Bölgesel Amatör Lig'de dibe demir attı. Avrupa arenasında da yer aldığı 2018-2019 sezonunda üst üste ikinci kez Türkiye Kupası'nda final oynamasına rağmen Süper Lig'den düşen Akhisarspor, 5 yıl içinde amatöre geriledi. Süper Lig'e veda ettikten sonra yönetim krizleri ve mali sıkıntılarını aşamayan, transfer yasakları yüzünden kadrosunu takviye edemeyen yeşil-siyahlı ekip, bu sezon yer aldığı Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta 2 maçta kalesinde 16 gol görerek başladı.

Altyapı patentli kadrosunda en büyük oyuncusu 19 yaşında olan, kaleci bulamadığı için sağ bekini kaleci oynatıp, yedek kulübesinde oyuna sürecek yedek futbolcu bulunduramayan Akhisaspor, amatör ligde ilk hafta Eti Madenspor'a deplasmanda 9-0 yenildikten sonra iç sahadaki ilk maçında da Manisa 1965 Spor Kulübü'ne 7-0 mağlup oldu. 2018 yılında inşaatı tamamlanan, Akhisarspor'un bir zamanlar UEFA Avrupa Ligi'nde Avrupa devi Sevilla'ya kök söktürdüğü Türkiye'nin en modern statlarından Spor Toto Akhisar Stadyumu kulübün büyük dramına sahne oldu.

TARİH YAZMIŞTI

Kurulduğu 1970 yılından 2008'e kadar 3'üncü Lig'den çıkamayan Akhisarspor, altın yıllarını yaşadığı dönemde 2010'da 1'inci Lig'e, 2012'de ise Süper Lig'e çıkıp 7 sezon mücadele etmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımı çalıştırdığı 2018 senesinde Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'ne direkt grup aşamasından katılmıştı. Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği sezon Süper Lig'den düşen Akhisar, borçları yüzünden aldığı transfer yasakları ve yönetim krizleriyle 2021'de 1'inci Lig'e, 2022'de 2'nci Lig'e, geçen sezon da 3'üncü Lig'e veda edip amatöre geriledi. Akhisarspor, çifte kupa kazanarak Avrupa'da yer aldıktan yalnız 6 yıl sonra altyapısından çocuk yaştaki futbolcularla amatör ligde oynamaya başladı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Akhisar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor'da Amatör Dram - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:05 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na verildi Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi
12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 13:29:40. #1.13#
SON DAKİKA: Akhisarspor'da Amatör Dram - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.