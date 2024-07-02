Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Marcos Silva'yı transfer etti - Son Dakika
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Spor

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Marcos Silva'yı transfer etti

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Portekiz 2. Lig takımlarından CS Maritimo takımında forma giyen 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Marcos Silva'yı transfer ettiğini açıkladı. Silva, 2 yıllık anlaşma ile yeşil-beyazlı formayı giyecek.

02.07.2024 19:51
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Portekiz 2. Lig takımlarından CS Maritimo takımında forma giyen 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Marcos Silva'yı transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Portekiz 2. Lig takımlarından CS Maritimo forması giyen Marcos Silva ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Marcos Silva'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

Silva'nın imza töreni Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz'ün de katılımıyla gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Marcos Silva'yı transfer etti - Son Dakika

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