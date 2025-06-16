Alanya'da Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur Tamamlandı - Son Dakika
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Alanya'da Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur Tamamlandı

Alanya\'da Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur Tamamlandı
16.06.2025 00:33  Güncelleme: 00:36
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Alanya'da düzenlenen Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabı, kadınlar ve erkekler kategorisinde oynanan final maçlarıyla sona erdi. İsviçreli kardeşler kadınlarda, Çek sporcular ise erkeklerde şampiyon oldu. Alanya Belediye Başkanı, turnuvanın başarısının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Alanya'da ilk kez 11-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabı bugün tamamlandı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Turnuvayı hatasız başarabilmenin gururunu yaşıyorum" dedi.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun organize ettiği Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabı müsabakaları bugün oynanan final maçları ile tamamlandı. Alanya Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen turnuva, sadece sporseverleri değil, yerli ve yabancı turistleri de sahillere çekti. Beş gün süren organizasyonda kıyasıya mücadele eden takımlar, hem yüksek performansları hem de fair-play ruhuyla izleyenlerden tam not aldı.

Kadınlarda zafer İsviçreli kardeşlerin

Kadınlar finali, İsviçreli kardeşler Anouk Verge ve Zoe Verge ile İtalya'dan Valentina Gottardi - Orsi Toth ikilisi arasında oynandı. Mücadeleye etkili başlayan İsviçreli sporcular, setlerde 2-1 üstünlük sağlayarak zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı ve Alanya etabının şampiyonu oldu. Üçüncülük ise turnuva boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Fransa ekibinin oldu.

Erkekler finali adeta nefes kesti

Erkekler kategorisinde ise final karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne oldu. Çekya'dan Ondrej Perusic ve David Schweiner ikilisi, finalde Fransa temsilcileri Téo Rotar ve Arnaud Gauthier-Rat ile karşı karşıya geldi. Tempolu geçen mücadelede Çek sporcular üstün oyunlarıyla dikkat çekti ve rakiplerine set şansı tanımadan 2-0'lık net bir galibiyetle şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük ise turnuvanın en favori takımı Brezilya ekibinin oldu.

Turnuvayı hatasız bir şekilde noktaladıklarını ifade eden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçeliki, "Bu harika ortam benim düşüncelerimi gösteriyor diye düşünüyorum. 11-15 tarihleri arasında Alanya'mızı marka yapmak adına, spor turizmini hareketlendirmek adına planladığımız Dünya Plaj Voleybol Şampiyonası Challeng grubundaki şampiyonayı hatasız başarabilmenin gururunu şu anda ben kendi adıma ve arkadaşlarım adına yaşıyorum. Onlara da Alanyamız adına, memleketimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alanya'da Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur Tamamlandı - Son Dakika

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