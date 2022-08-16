Alanyaspor, Arsenal'den Runarsson'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Alanyaspor, Arsenal'den Runarsson'u kadrosuna kattı

16.08.2022 09:49
Alanyaspor, Arsenal'den Runarsson'u kadrosuna kattı

Alanyaspor, Premier Lig devi Arsenal'in kalecisi Runar Alex Runarsson'u 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 27 yaşındaki file bekçisi yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımıza çok net bir mesajım var. Sadece bizi desteklesinler. Bizler onlar için sahada elimizden gelenin en iyisin yapıp Alanyaspor için faydalı sonuçlar almaya çalışacağız." dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in 27 yaşındaki kalecisi Runar Alex Runarsson'u 1 yıllığına kadrosuna kattı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: ALANYASPOR'A ÇOK ŞEY KATACAĞINA İNANIYORUZ

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Arsenal takımından Alex Runarsson ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Kendisi aynı zamanda İzlanda milli takımının da kalecisi. Alanyaspor'a çok şey katacağına inandığımız bir kaleci. Transfer görüşmeleri bayadır sürüyordu. Nihayet sonlandırdık. Takımımızda iyi işler yapacağına inanıyoruz" dedi.

"SÜPER LİG, HEYECANLI VE FANTASTİK BİR LİG"

İzlandalı milli kaleci Runar Alex Runarsson ise Alanya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Runarsson, sıcak bir karşılamayla karşılaştığını belirterek, "Herkes çok iyiydi. Takım arkadaşlarım ile tanışmak için sabırsızlanıyorum. Umarım Alanyaspor için faydalı bir sezon geçiririm" diye konuştu.

Türkiye Süper Lig'in Avrupa'da herkes tarafından bilinen bir lig olduğunu anlatan Runarsson, şöyle devam etti:

"Çok heyecanlı ve fantastik bir lig. Türkiye milli takımı da öyle. Bir kaç kez karşılaştık. Bugünden itibaren Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımıza çok net bir mesajım var. Sadece bizi desteklesinler. Bizler onlar için sahada elimizden gelenin en iyisin yapıp Alanyaspor için faydalı sonuçlar almaya çalışacağız."

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu ve Runarsson sözleşmeyi imzaladı.

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