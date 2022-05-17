Alanyaspor'da 7 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor - Son Dakika
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Alanyaspor'da 7 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor

17.05.2022 13:51
Alanyaspor'da 7 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor

Süper Lig'de 37 haftada 61 puan toplayan ve Avrupa'ya gitme hedefini sürdüren Alanyaspor'da sezon sonu 7 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

Süper Lig'de 37 haftada 61 puan toplayan ve Avrupa'ya gitme hedefini sürdüren Alanyaspor'da sezon sonu 7 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala Alanyaspor 37 maçta, 18 galibiyet, 12 mağlubiyet aldı. Lig boyu 7 beraberlik alan yeşil-turunculu ekip, son haftaya 61 puanla 5. sırada girdi. Güney ekibi ligi 4. sırada tamamlayıp Avrupa'ya gitme hedefini ise devam ettiriyor. Sezon başında kadroya kiralık olarak dahil olan Awaziem, Borja, Novais ve Emre Akbaba ile devre arasında takıma katılan Erencan Yardımcı'nın sözleşmeleri sona eriyor. Ayrıca Juanfran ve Ahmet Gülay'da sezon sonunda mukavelesi sona eren oyuncular arasında yer alıyor. - ANTALYA

Alanyaspor'da 7 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor
Alanyaspor'da 7 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor
Alanyaspor'da 7 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor
Alanyaspor'da 7 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor

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Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Spor, Son Dakika

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