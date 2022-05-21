Son Dakika Aytemiz Alanyaspor Haberleri

00:58 Fırat Aydınus sahalara veda etti Profesyonel hakem Fırat Aydınus, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor müsabakası ile kariyerinde son kez düdük çaldı.

19:17 Karagümrük mağlubiyet ile kapattı Karagümrük, sezonun son haftasında sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

18:54 Volkan Demirel: "Oyun olarak zengin bir maçtı" - Volkan Demirel: "Oyun olarak zengin bir maçtı" Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-0 kaybettikleri Alanyaspor maçıyla ilgili, "Oyun olarak zengin bir maçtı.

18:50 Felipe Mateos: "Avrupa'da yer almak istiyorduk olmadı" Sezonun son maçını 3 puanla kapatan Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Felipe Mateos, "Avrupa'da yer almak istiyorduk olmadı.

18:41 Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından Spor Toto Süper Lig'in son haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, sezonu galibiyetle bitirmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

18:21 Fırat Aydınus sahalara veda etti Profesyonel hakem Fırat Aydınus, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor müsabakası ile kariyerinde son kez düdük çaldı.

18:05 VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: 0-1 STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık OngunVAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano- Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Adnan Uğur (Dk. 66 Jimmy Durmaz), Biglia (Dk. 87 Bistrovic), Emre Mor (Dk. 74 Levent Mercan), Borini (Dk. 74 Ahmed Musa), Karamoh (Dk.

16:53 Futbol: Spor Toto Süper Lig Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık OngunVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Adnan Uğur, Karamoh, Emre Mor, Borini, PesicAytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Furkan Bayır, Awaziem, Fatih...

16:25 Volkan Demirel'den Alanyaspor karşında 2 değişiklik Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11'ine göre Alanyaspor karşısında 2 değişiklik yaptı.

12:12 Karagümrük Alanyaspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan Fatih Karagümrük'ün bugün sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hakan Ceylan oldu.

10:25 Spor Toto 1. Lig'de gözler play-off'ta Spor Toto 1. Lig'de 38 haftalık lig maratonunun tamamlandığı 2021-2022 sezonunda MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belli olacağı play-off bu sezon 27. kez oynanacak.

08:58 GÜNDEM / 22 Mayıs 2022 6 Nisan 1920???????YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul'daki üye sayısının 100 bine ulaşması dolayısıyla düzenlenecek "Omuz Omuza 100 Bin Üye" programına katılacak.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mayıs 2022 6 Nisan 1920???????YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul'daki üye sayısının 100 bine ulaşması dolayısıyla düzenlenecek "Omuz Omuza 100 Bin Üye" programına katılacak.

22:31 Beşiktaş-Konyasapor maçının ardından Spor Toto Süper Lig'in son haftasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, sezonu galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi.

21:32 Beşiktaş sezonu 1 puanla noktaladı Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayarak tamamlayan Beşiktaş, 1 puana razı oldu.

10:44 Medipol Başakşehir sezonu Trabzonspor maçıyla tamamlayacak Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

10:37 Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak.

09:47 Antalyaspor, sezonu yenilmezlik rekoru ile tamamladı Ligin son haftasına 15 maçlık kulüp tarihinin en uzun namağlup unvanıyla giren Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray ile evinde 1-1 berabere kalarak yenilmezlik rekorunu geliştirdi.

18:46 UEFA ve ulusal kulüp lisansı alan kulüpler belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon için UEFA ve ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

09:24 Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın aklı kupa maçında Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da tarihi bir maça çıkacaklarını söyledi.

06:42 20 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 20 Mayıs 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

11:45 Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

10:58 Spor Toto Süper Lig'de sezon tamamlanıyor Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yarın oynanacak 2 müsabakayla başlayacak.

18:42 Alanyaspor, ligin son maçı için hazırlıklara başladı Alanyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

17:20 Spor Toto Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

16:52 Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

06:42 18 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

23:44 PFDK'dan Egemen Korkmaz'a 3 maç ceza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz'a Türkiye Kupası'nda oynanan Yukatel Kayserispor maçındaki rakip takım taraftarına yönelik saldırısı nedeniyle, 3 maç ve 7 bin 800 TL para cezası verdi.

19:31 Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 20 Mayıs Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

16:25 Son dakika haberi... Alanyasporlu bisikletçiler Bodrum'da 2 madalya kazandı Son dakika haber... Alanyaspor Bisiklet Takımı 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo yarışlarında 2 madalya kazandı.

14:41 Sivasspor deplasmanda 7 kez kazandı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, lig maçlarında deplasmanda 7 kez kazandı.

13:52 Alanyaspor'da 7 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor Süper Lig'de 37 haftada 61 puan toplayan ve Avrupa'ya gitme hedefini sürdüren Alanyaspor'da sezon sonu 7 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

17:27 Azerbaycanlı gaziler Alanyaspor'da Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Alanya'ya gelen Azerbaycanlı gaziler, Gaziantep FK maçının ardından kulübü de ziyaret etti.

11:52 Göztepe'den buruk veda SPOR Toto Süper Lig'de küme düşen Göztepe, taraftarına buruk veda etti.

11:16 Gaziantep FK, deplasmanda galibiyete hasret Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, bu sezon deplasmandaki tek galibiyetiyle dış sahanın en başarısız takımı oldu.

11:11 Antalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardı Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine bir hafta kala yenilmezlik serisinde 15 maça ulaştı.

10:06 Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederek ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

08:41 Kayserispor sahasında 10 kez kazandı Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lig maçlarında sahasında 10 kez kazandı.

23:31 Erol Bulut: "Adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum" - Erol Bulut: "Adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Oyuna aldığımız arkadaşlardan katkı alamadık" "Basit hatalarda 2 gol yedik" Spor Toto Süper Lig'in 37.

22:22 Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, futbolcularının Avrupa hedefinin sürdüğünün farkında olarak mücadele ettiğini söyledi.

22:10 Gaziantep FK maçının ardından Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

22:09 SPOR Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından Gaziantep FK maçının ardındanMateos: Performanstan mutluyumBulut: Bu şekilde olmamalıydıEngin ANAK / ALANYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

22:05 Mateos: "Arkadaşlarımız Avrupa mücadelemizin devam ettiğinin farkına vardı" - Mateos: "Arkadaşlarımız Avrupa mücadelemizin devam ettiğinin farkına vardı" "Sahada gösterdiğimiz performanstan mutluyum" Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos, Spor Toto Süper Lig'in 37.

21:26 Gaziantep FK: 3-0 STAT: BahçeşehirHAKEMLER: Bahattin Şimşek, Ata Yıldırım, Cemil TunçAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Fatih Aksoy (Dk. 76 Mevlja), Juanfran, Borja, Furkan Bayır (Dk. 46 Oğuz Aydın), Leroy Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu (Dk. 64 Novais), Emre Akbaba (Dk. 85 Daniel Candeias), Diedhiou (Dk.

21:16 Futbol: Spor Toto Süper Lig Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Bahattin Şimşek, Ata Yıldırım, Cemil Tunç,Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır (Dk. 46 Oğuz Aydın), Fatih Aksoy (Dk. 76 Mevlja), Borja, Leroy Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu (Dk. 64 Novais), Emre Akbaba (Dk.

20:04 Futbol: Spor Toto Süper Lig Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Bahattin Şimşek, Ata Yıldırım, Cemil Tunç,Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Leroy Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Diedhiou,Gaziantep Futbol Kulübü: Mustafa Burak Bozan, Oğuz Ceylan,...

08:59 GÜNDEM / 15 Mayıs 2022 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak.

15:36 Rıza Çalımbay'dan Türkiye Kupası finali değerlendirmesi Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u yenerek kupayı almak istediklerini söyledi.

21:05 Alanyaspor'dan kupa maçı hakemine tepki Açıklaması Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı hakemine tepki gösterdi.

20:42 Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

14:58 İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull Cıty'e ilk kez bir Türk markası sponsor oldu Son yıllarda hem Türkiye'de hem yurtdışında spor takımlarına ve spor organizasyonlarına verdiği desteklerle marka imajını güçlendiren Corendon Airlines, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin "Seyahat Sponsoru" oluyor.

23:03 Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti Sivas'ta oynan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçına kuzusuyla gelen vatandaş, kuzusu güvenlik görevlileri tarafından maça alınmayınca stadı terk etti Sivas'ta oynan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçına kuzusuyla gelen vatandaş, yanından...

20:16 Süper Lig'de 37'nci haftanın hakemleri belli oldu Spor Toto Süper Lig'de 37'nci hafta cumartesi günü oynanacak Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ile başlayacak.

18:20 Kayserispor ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Yukatel Kayserispor'u Trabzonspor maçındaki saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Sivasspor'u ise Aytemiz Alanyaspor maçındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

17:16 Yücel Uyar: "Yeni hoca İstanbulspor maçında takımın başında olmayacak" - Yücel Uyar: "Yeni hoca İstanbulspor maçında takımın başında olmayacak" Samsunspor'a Süper Lig hocası Samsunspor Teknik Sorumlusu Yücel Uyar, yeni hocanın kısa sürede açıklanacağı ama cumartesi günü oynanacak İstanbulspor maçında takımın başında olmayacağını söyledi.

13:11 Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

12:18 Sivasspor tarihinde ilk kez kupada final heyecanı yaşayacak Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek ilk kez finale yükselen Demir Grup Sivasspor, kupayı da müzesine götürmeyi hedefliyor.

11:08 Mecnun Otyakmaz, Sivasspor'un bu sezonunu değerlendirdi Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istedikleri sonuçları alamadıklarını ama tarihlerinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

10:26 Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti Sivas'ta oynan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçına kuzusuyla gelen vatandaş, yanından ayırmadığı kuzusu güvenlik görevlileri tarafından maça alınmayınca stadı terk etti.

08:53 Rıza Çalımbay: "Bunun sonunu getirmeliyiz" Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan ve avantajlı skorla Türkiye Kupası'nda finale çıkan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Sivasspor'a final hayırlı olsun. Şimdi önemli olan bunun sonunu getirmek.

00:39 Felipe Mateos: "Şanssızlıklar peşimizi bırakmadı" - Felipe Mateos: "Şanssızlıklar peşimizi bırakmadı" Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos: "Sivas'ı tebrik etmeliyiz" "İlk 15 dakika bocaladık" DG Sivasspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan ve Türkiye Kupasına veda eden Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Felipe Mateos, maçın ardından,...

00:38 Sivas'ta final sevinci! - Sivas'ta final sevinci! Ziraat Türkiye Kupası'nda DG Sivasspor'un finale yükselmesi, Sivas'ta coşkuyla kutlandı.

00:36 Mecnun Otyakmaz: "Final maçına tüm Sivaslıları davet ediyoruz" - Mecnun Otyakmaz: "Final maçına tüm Sivaslıları davet ediyoruz" Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Taraftara teşekkür ediyorum" "İki takım da finali hak etti" DG Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Alanyaspor maçının ardından, "İstanbul'daki final maçına da bütün taraftarları...

00:27 SPOR Sivassporlu taraftarların kentte final coşkusu ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek finale yükselen Demir Grup Sivasspor'da taraftarlar, maçın ardından kent meydanında kutlama yaptı.

00:26 Sivassporlu taraftarların kentte final coşkusu ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek finale yükselen Demir Grup Sivasspor'da taraftarlar, maçın ardından kent meydanında kutlama yaptı.

00:12 Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, taraftarın desteğiyle zor da olsa finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

00:08 Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Felipe Sanchez Mateos) Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında rakipleri Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

00:06 SPOR Mecnun Otyakmaz: Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacak Mecnun Otyakmaz: Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacakVIDEO YOKAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)-DEMİR Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacak.

00:05 Rıza Çalımbay: "Bunun sonunu getirmeliyiz" - Rıza Çalımbay: "Bunun sonunu getirmeliyiz" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Taraftar birinci adamdır" "Zorlandık ve iyi mücadele ettik" Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan ve avantajlı skorla Türkiye Kupası'nda finale çıkan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Sivasspor'a...

00:05 Felipe Mateos: "Şanssızlıklar peşimizi bırakmadı" DG Sivasspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan ve Türkiye Kupasına veda eden Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Felipe Mateos, maçın ardından, "Bu maçları oynamayı daha fazla öğrenmeliyiz.

00:02 Mecnun Otyakmaz: Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacak DEMİR Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacak.

00:02 Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Rıza Çalımbay) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında rakipleri Aytemiz Alanyaspor'u yenerek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

23:48 SPOR Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Aytemiz Alanyaspor maçının ardındanVIDEO YOKEraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) -Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Sivasspor'a final hayırlı olsun. Kupayı da alabilirsek bu sezonu güzel bir şekilde taçlandıracağız" dedi.