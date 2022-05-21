Son Dakika Aytemiz Alanyaspor Haberleri

- 00:58 Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaştı.
- 00:58 Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Karagümrük, Alanyaspor'u konuk ediyor.
- 00:58 Fırat Aydınus sahalara veda etti
Profesyonel hakem Fırat Aydınus, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor müsabakası ile kariyerinde son kez düdük çaldı.
- 22:00 Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.
- 19:17 Karagümrük mağlubiyet ile kapattı
Karagümrük, sezonun son haftasında sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
- 18:54 Volkan Demirel: "Oyun olarak zengin bir maçtı"
- Volkan Demirel: "Oyun olarak zengin bir maçtı" Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-0 kaybettikleri Alanyaspor maçıyla ilgili, "Oyun olarak zengin bir maçtı.
- 18:50 Felipe Mateos: "Avrupa'da yer almak istiyorduk olmadı"
Sezonun son maçını 3 puanla kapatan Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Felipe Mateos, "Avrupa'da yer almak istiyorduk olmadı.
- 18:41 Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, sezonu galibiyetle bitirmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.
- 18:21 Fırat Aydınus sahalara veda etti
Profesyonel hakem Fırat Aydınus, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor müsabakası ile kariyerinde son kez düdük çaldı.
- 18:05 VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: 0-1
STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık OngunVAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano- Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Adnan Uğur (Dk. 66 Jimmy Durmaz), Biglia (Dk. 87 Bistrovic), Emre Mor (Dk. 74 Levent Mercan), Borini (Dk. 74 Ahmed Musa), Karamoh (Dk.
- 18:01 Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaştı.
- 16:53 Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık OngunVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Adnan Uğur, Karamoh, Emre Mor, Borini, PesicAytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Furkan Bayır, Awaziem, Fatih...
- 16:51 Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşıyor.
- 16:25 Volkan Demirel'den Alanyaspor karşında 2 değişiklik
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11'ine göre Alanyaspor karşısında 2 değişiklik yaptı.
- 12:12 Karagümrük Alanyaspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan
Fatih Karagümrük'ün bugün sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hakan Ceylan oldu.
- 10:25 Spor Toto 1. Lig'de gözler play-off'ta
Spor Toto 1. Lig'de 38 haftalık lig maratonunun tamamlandığı 2021-2022 sezonunda MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belli olacağı play-off bu sezon 27. kez oynanacak.
- 08:58 GÜNDEM / 22 Mayıs 2022
6 Nisan 1920???????YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul'daki üye sayısının 100 bine ulaşması dolayısıyla düzenlenecek "Omuz Omuza 100 Bin Üye" programına katılacak.
- 21.05.2022 21 May 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mayıs 2022
6 Nisan 1920???????YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul'daki üye sayısının 100 bine ulaşması dolayısıyla düzenlenecek "Omuz Omuza 100 Bin Üye" programına katılacak.
- 21.05.2022 21 May 22:31 Beşiktaş-Konyasapor maçının ardından
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, sezonu galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi.
- 21.05.2022 21 May 21:32 Beşiktaş sezonu 1 puanla noktaladı
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayarak tamamlayan Beşiktaş, 1 puana razı oldu.
- 21.05.2022 21 May 10:44 Medipol Başakşehir sezonu Trabzonspor maçıyla tamamlayacak
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
- 21.05.2022 21 May 10:37 Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak.
- 21.05.2022 21 May 09:47 Antalyaspor, sezonu yenilmezlik rekoru ile tamamladı
Ligin son haftasına 15 maçlık kulüp tarihinin en uzun namağlup unvanıyla giren Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray ile evinde 1-1 berabere kalarak yenilmezlik rekorunu geliştirdi.
- 20.05.2022 20 May 18:46 UEFA ve ulusal kulüp lisansı alan kulüpler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon için UEFA ve ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.
- 20.05.2022 20 May 09:24 Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın aklı kupa maçında
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da tarihi bir maça çıkacaklarını söyledi.
- 20.05.2022 20 May 09:17 Beşiktaş ligin son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
- 20.05.2022 20 May 06:42 20 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
20 Mayıs 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 19.05.2022 19 May 11:45 Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
- 19.05.2022 19 May 10:58 Spor Toto Süper Lig'de sezon tamamlanıyor
Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yarın oynanacak 2 müsabakayla başlayacak.
- 18.05.2022 18 May 18:42 Alanyaspor, ligin son maçı için hazırlıklara başladı
Alanyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
- 18.05.2022 18 May 17:20 Spor Toto Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
- 18.05.2022 18 May 16:52 Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
- 18.05.2022 18 May 16:24 Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de sezonun son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
- 18.05.2022 18 May 06:42 18 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 17.05.2022 17 May 23:44 PFDK'dan Egemen Korkmaz'a 3 maç ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz'a Türkiye Kupası'nda oynanan Yukatel Kayserispor maçındaki rakip takım taraftarına yönelik saldırısı nedeniyle, 3 maç ve 7 bin 800 TL para cezası verdi.
- 17.05.2022 17 May 19:31 Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 20 Mayıs Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
- 17.05.2022 17 May 16:25 Son dakika haberi... Alanyasporlu bisikletçiler Bodrum'da 2 madalya kazandı
Son dakika haber... Alanyaspor Bisiklet Takımı 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo yarışlarında 2 madalya kazandı.
- 17.05.2022 17 May 14:41 Sivasspor deplasmanda 7 kez kazandı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, lig maçlarında deplasmanda 7 kez kazandı.
- 17.05.2022 17 May 13:52 Alanyaspor'da 7 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor
Süper Lig'de 37 haftada 61 puan toplayan ve Avrupa'ya gitme hedefini sürdüren Alanyaspor'da sezon sonu 7 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.
- 16.05.2022 16 May 18:08 Spor Toto Süper Lig'de son hafta programı açıklandı
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu 38. ve son hafta programı açıklandı.
- 16.05.2022 16 May 18:02 Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta programı açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftanın programı belli oldu.
- 16.05.2022 16 May 17:27 Azerbaycanlı gaziler Alanyaspor'da
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Alanya'ya gelen Azerbaycanlı gaziler, Gaziantep FK maçının ardından kulübü de ziyaret etti.
- 16.05.2022 16 May 12:36 Son Dakika | Turgutluspor'da transferin gözdesi Hamit Kulya
Son dakika spor haberi: TFF 2'nci Lig'den düşen Turgutluspor'un genç kanat oyuncusu Hamit Kulya, transferde gözde.
- 16.05.2022 16 May 11:52 Göztepe'den buruk veda
SPOR Toto Süper Lig'de küme düşen Göztepe, taraftarına buruk veda etti.
- 16.05.2022 16 May 11:16 Gaziantep FK, deplasmanda galibiyete hasret
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, bu sezon deplasmandaki tek galibiyetiyle dış sahanın en başarısız takımı oldu.
- 16.05.2022 16 May 11:11 Antalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardı
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine bir hafta kala yenilmezlik serisinde 15 maça ulaştı.
- 16.05.2022 16 May 10:06 Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti
Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederek ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.
- 16.05.2022 16 May 08:41 Kayserispor sahasında 10 kez kazandı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lig maçlarında sahasında 10 kez kazandı.
- 15.05.2022 15 May 23:31 Erol Bulut: "Adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum"
- Erol Bulut: "Adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Oyuna aldığımız arkadaşlardan katkı alamadık" "Basit hatalarda 2 gol yedik" Spor Toto Süper Lig'in 37.
- 15.05.2022 15 May 22:22 Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, futbolcularının Avrupa hedefinin sürdüğünün farkında olarak mücadele ettiğini söyledi.
- 15.05.2022 15 May 22:10 Gaziantep FK maçının ardından
Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.
- 15.05.2022 15 May 22:09 SPOR Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
Gaziantep FK maçının ardındanMateos: Performanstan mutluyumBulut: Bu şekilde olmamalıydıEngin ANAK / ALANYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.
- 15.05.2022 15 May 22:05 Mateos: "Arkadaşlarımız Avrupa mücadelemizin devam ettiğinin farkına vardı"
- Mateos: "Arkadaşlarımız Avrupa mücadelemizin devam ettiğinin farkına vardı" "Sahada gösterdiğimiz performanstan mutluyum" Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos, Spor Toto Süper Lig'in 37.
- 15.05.2022 15 May 21:26 Gaziantep FK: 3-0
STAT: BahçeşehirHAKEMLER: Bahattin Şimşek, Ata Yıldırım, Cemil TunçAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Fatih Aksoy (Dk. 76 Mevlja), Juanfran, Borja, Furkan Bayır (Dk. 46 Oğuz Aydın), Leroy Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu (Dk. 64 Novais), Emre Akbaba (Dk. 85 Daniel Candeias), Diedhiou (Dk.
- 15.05.2022 15 May 21:16 Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Bahattin Şimşek, Ata Yıldırım, Cemil Tunç,Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır (Dk. 46 Oğuz Aydın), Fatih Aksoy (Dk. 76 Mevlja), Borja, Leroy Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu (Dk. 64 Novais), Emre Akbaba (Dk.
- 15.05.2022 15 May 21:16 Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor, Gaziantep FK'yı evinde 3-0 mağlup etti.
- 15.05.2022 15 May 20:04 Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Bahattin Şimşek, Ata Yıldırım, Cemil Tunç,Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Leroy Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Diedhiou,Gaziantep Futbol Kulübü: Mustafa Burak Bozan, Oğuz Ceylan,...
- 15.05.2022 15 May 19:54 Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
- 15.05.2022 15 May 08:59 GÜNDEM / 15 Mayıs 2022
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak.
- 14.05.2022 14 May 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mayıs 2022
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak.
- 14.05.2022 14 May 15:36 Rıza Çalımbay'dan Türkiye Kupası finali değerlendirmesi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u yenerek kupayı almak istediklerini söyledi.
- 14.05.2022 14 May 09:58 Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.
- 13.05.2022 13 May 21:05 Alanyaspor'dan kupa maçı hakemine tepki Açıklaması
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı hakemine tepki gösterdi.
- 13.05.2022 13 May 20:42 Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
- 13.05.2022 13 May 14:58 İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull Cıty'e ilk kez bir Türk markası sponsor oldu
Son yıllarda hem Türkiye'de hem yurtdışında spor takımlarına ve spor organizasyonlarına verdiği desteklerle marka imajını güçlendiren Corendon Airlines, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin "Seyahat Sponsoru" oluyor.
- 12.05.2022 12 May 23:03 Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti
Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti Sivas'ta oynan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçına kuzusuyla gelen vatandaş, kuzusu güvenlik görevlileri tarafından maça alınmayınca stadı terk etti Sivas'ta oynan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçına kuzusuyla gelen vatandaş, yanından...
- 12.05.2022 12 May 20:19 Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
- 12.05.2022 12 May 20:16 Süper Lig'de 37'nci haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 37'nci hafta cumartesi günü oynanacak Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ile başlayacak.
- 12.05.2022 12 May 18:20 Kayserispor ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Yukatel Kayserispor'u Trabzonspor maçındaki saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Sivasspor'u ise Aytemiz Alanyaspor maçındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
- 12.05.2022 12 May 17:16 Yücel Uyar: "Yeni hoca İstanbulspor maçında takımın başında olmayacak"
- Yücel Uyar: "Yeni hoca İstanbulspor maçında takımın başında olmayacak" Samsunspor'a Süper Lig hocası Samsunspor Teknik Sorumlusu Yücel Uyar, yeni hocanın kısa sürede açıklanacağı ama cumartesi günü oynanacak İstanbulspor maçında takımın başında olmayacağını söyledi.
- 12.05.2022 12 May 13:11 Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
- 12.05.2022 12 May 12:18 Sivasspor tarihinde ilk kez kupada final heyecanı yaşayacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek ilk kez finale yükselen Demir Grup Sivasspor, kupayı da müzesine götürmeyi hedefliyor.
- 12.05.2022 12 May 11:08 Mecnun Otyakmaz, Sivasspor'un bu sezonunu değerlendirdi
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istedikleri sonuçları alamadıklarını ama tarihlerinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
- 12.05.2022 12 May 10:26 Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti
Sivas'ta oynan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçına kuzusuyla gelen vatandaş, yanından ayırmadığı kuzusu güvenlik görevlileri tarafından maça alınmayınca stadı terk etti.
- 12.05.2022 12 May 08:53 Rıza Çalımbay: "Bunun sonunu getirmeliyiz"
Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan ve avantajlı skorla Türkiye Kupası'nda finale çıkan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Sivasspor'a final hayırlı olsun. Şimdi önemli olan bunun sonunu getirmek.
- 12.05.2022 12 May 00:39 Felipe Mateos: "Şanssızlıklar peşimizi bırakmadı"
- Felipe Mateos: "Şanssızlıklar peşimizi bırakmadı" Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos: "Sivas'ı tebrik etmeliyiz" "İlk 15 dakika bocaladık" DG Sivasspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan ve Türkiye Kupasına veda eden Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Felipe Mateos, maçın ardından,...
- 12.05.2022 12 May 00:38 Sivas'ta final sevinci!
- Sivas'ta final sevinci! Ziraat Türkiye Kupası'nda DG Sivasspor'un finale yükselmesi, Sivas'ta coşkuyla kutlandı.
- 12.05.2022 12 May 00:36 Mecnun Otyakmaz: "Final maçına tüm Sivaslıları davet ediyoruz"
- Mecnun Otyakmaz: "Final maçına tüm Sivaslıları davet ediyoruz" Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Taraftara teşekkür ediyorum" "İki takım da finali hak etti" DG Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Alanyaspor maçının ardından, "İstanbul'daki final maçına da bütün taraftarları...
- 12.05.2022 12 May 00:27 SPOR Sivassporlu taraftarların kentte final coşkusu
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek finale yükselen Demir Grup Sivasspor'da taraftarlar, maçın ardından kent meydanında kutlama yaptı.
- 12.05.2022 12 May 00:26 Sivassporlu taraftarların kentte final coşkusu
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek finale yükselen Demir Grup Sivasspor'da taraftarlar, maçın ardından kent meydanında kutlama yaptı.
- 12.05.2022 12 May 00:12 Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, taraftarın desteğiyle zor da olsa finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
- 12.05.2022 12 May 00:08 Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Felipe Sanchez Mateos)
Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında rakipleri Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
- 12.05.2022 12 May 00:06 SPOR Mecnun Otyakmaz: Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacak
Mecnun Otyakmaz: Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacakVIDEO YOKAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)-DEMİR Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacak.
- 12.05.2022 12 May 00:05 Rıza Çalımbay: "Bunun sonunu getirmeliyiz"
- Rıza Çalımbay: "Bunun sonunu getirmeliyiz" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Taraftar birinci adamdır" "Zorlandık ve iyi mücadele ettik" Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan ve avantajlı skorla Türkiye Kupası'nda finale çıkan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Sivasspor'a...
- 12.05.2022 12 May 00:05 Felipe Mateos: "Şanssızlıklar peşimizi bırakmadı"
DG Sivasspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan ve Türkiye Kupasına veda eden Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Felipe Mateos, maçın ardından, "Bu maçları oynamayı daha fazla öğrenmeliyiz.
- 12.05.2022 12 May 00:02 Mecnun Otyakmaz: Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacak
DEMİR Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacak.
- 12.05.2022 12 May 00:02 Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Rıza Çalımbay)
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında rakipleri Aytemiz Alanyaspor'u yenerek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.
- 11.05.2022 11 May 23:48 SPOR Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor maçının ardındanVIDEO YOKEraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) -Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Sivasspor'a final hayırlı olsun. Kupayı da alabilirsek bu sezonu güzel bir şekilde taçlandıracağız" dedi.
- 11.05.2022 11 May 23:41 Yiğidolar'dan galibiyet pozu!
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve skor avantajıyla finale adını yazdırdı.