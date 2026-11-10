Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde 6 galibiyetle milli araya ikinci sırada girdi - Son Dakika
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Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde 6 galibiyetle milli araya ikinci sırada girdi

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Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde 6 galibiyetle milli araya ikinci sırada girdi
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Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de üst üste 6 maç kazanarak milli araya 25 puanla ikinci sırada girdi. Bordo-mavililer, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendiği 11. haftada seriyi sürdürüp zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

Trabzonspor, Süper Lig'de üst üste aldığı 6 galibiyetle milli araya moralli girdi. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yakaladığı çıkışla puanını 25'e yükselten bordo-mavililer, ligde ikinci sıraya yerleşerek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 11'inci haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen araya 25 puanla ikinci sırada girdi. Sezonun ilk haftalarında istikrarsız sonuçlar alan bordo-mavili ekip, teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından yakaladığı galibiyet serisiyle üst sıralara tırmandı.

REIS İLE 6 MAÇTA 18 PUAN

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanan Trabzonspor, bu süreçte hanesine 18 puan yazdırdı. Bordo-mavililer, Alman teknik adamın göreve gelmesiyle birlikte yakaladığı çıkışı sürdürürken, ligde üst üste aldığı galibiyetlerle puan tablosunda ikinci sıraya kadar yükseldi. Karadeniz ekibi, milli ara öncesinde elde ettiği sonuçlarla şampiyonluk yarışındaki konumunu da güçlendirdi.

HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA ETKİLİ

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde oynadığı 6 lig maçının tamamında rakip fileleri en az 2 kez havalandırmayı başardı. Hücumdaki üretkenliğini aldığı sonuçlara yansıtan bordo-mavililer, savunmada da ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Takım savunmasındaki disiplin ve hücumdaki etkinlik, 6 maçlık galibiyet serisinin öne çıkan unsurları arasında yer aldı.

MİLLİ ARAYA AVANTAJLI KONUMDA GİRDİ

Ligde üst üste kazandığı karşılaşmalarla puan kayıplarını telafi eden Trabzonspor, milli araya ikinci sırada girerek zirve yarışında önemli bir konum elde etti. Bordo-mavili ekip, lige verilen aranın ardından da galibiyet serisini sürdürerek üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

BORDO-MAVİLİLERE 4 GÜN İZİN

Milli maçlar nedeniyle lige verilen araya 25 puanla ikinci sırada giren Trabzonspor'da futbolculara 4 gün izin verildi. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, izin süresinin ardından yeniden bir araya gelerek milli ara sonrasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: DHA
Thomas ReisTrabzonsporAlanyasporFutbolGüncelSporSon Dakika

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