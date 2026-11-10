Corendon Alanyaspor, 12 puanla 13. sırada bulunurken Joao Pereira ile yollarını ayırdı

Corendon Alanyaspor, 12 puanla 13. sırada bulunurken Joao Pereira ile yollarını ayırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı; kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu Pereira'ya teşekkür ederek plaket takdim etti. Alanyaspor 11 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 12 puanla 13. sırada yer alıyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Antalya ekibinden yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, turuncu-yeşilli ekibe verdiği hizmet ve katkılardan dolayı Pereira'ya teşekkür ederek plaket takdim etti.
Açıklamada, "Joao Pereira ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Portekizli teknik adam ile bu sezon Süper Lig'de 11 müsabakaya çıkan Akdeniz temsilcisi, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.
Alanyaspor topladığı 12 puanla, ligin 13. sırasında yer alıyor.
Kaynak: AA
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