Tiago Gouveia sözleşmesi bitince Gençlerbirliği\'nin teklifine açık olacağını söyledi

Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Tiago Gouveia, Ankara ekibinde mutlu olduğunu belirterek, onlardan gelecek teklife açık olacağını söyledi. Gouveia, Alanyaspor maçında oynadıkları oyunu sahaya yansıttıkları takdirde Beşiktaş deplasmanından iyi bir skorla döneceklerini de ifade etti.

Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu Tiago Gouveia, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine kariyeri, takımın son durumu ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Futbolcu olmasını sağlayan kulübün, Benfica olduğunu aktaran Gouveia, "Artık oyuncu olabilirim, oyuncu olarak kendimi ifade edebilirim dediğim yer Benfica'dır. Sporting'e de Benfica'ya da bana şans verdiği için teşekkür ederim. Sporting ve Benfica, Portekiz'in en büyük kulübü diyebilirim. Sporting zamanında altyapıda iyi şeyler olabiliyordu. Benfica altyapısına geçtiğim zamanlarda Benfica gerçekten Sporting'in önünde gidiyordu. Bizim jenerasyon açısından çok iyi oyuncular, Benfica altyapısından geçiyordu. Oyuncular hem Benfica'da oynayıp hem de çok iyi yerlere gelebiliyordu. Benfica'da tesisleri, çalışanları ve tüm ortamıyla kulübün bütününde büyük kulüp havası üst seviyede hissediliyordu. Benim de orada yetişip sonra burada devam etmem bana bunlarla başa çıkma gücünü verdi" diye konuştu.

"Benfica'daki hocaların kalitesi gerçekten çok üst seviyedeydi"

Gelişiminde Benfica'daki teknik direktörlerin de çok etkili olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Benfica'daki hocaların kalitesi gerçekten çok üst seviyedeydi. Onlarla çalışmak da benim için bir şans oldu. Gelişimimde çok büyük katkıları ve faydaları var" ifadelerini kullandı.

"En rahat hissettiğim mevki sağ açık ya da sol açık"

Kendisini eski tip bir kanat oyuncusu olarak değerlendiren Portekizli futbolcu, "Modern futbolda kanat oyuncuları içeriye doğru top sürerek oynuyor. Ben daha çok çizgide topu alıp dikine gitmeyi seven, kaleye doğru gitmeyi seven bir oyuncu olarak kendimi ifade edebilirim. Farklı pozisyonlarda beni denediler ama oynadığım zaman çok daha faydalı olduğumu düşündüğüm için en rahat hissettiğim mevki sağ açık ya da sol açık" açıklamasında bulundu.

"Ben her zaman Gençlerbirliği'nin teklifine açık olacağım"

Gençlerbirliği'nde oynamaktan ve Ankara'da yaşamaktan çok memnun olduğunu dile getiren Tiago Gouveia, "Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Sözleşmem bittiği zaman yazılan bir satın alma opsiyonu var. Bu kullanılabilir ya da farklı görüşmeler olabilir. Sadece iki kulübün değil, benimle de görüşülmesi gerekiyor. Kulübün seneye nasıl bir projesi olacak, neler yapmak istiyor, onu da oturup konuşacağız. Ben her zaman böyle bir teklife açık olacağım. Çünkü burada olmaktan dolayı mutluyum. Anlaşmalar olursa neden olmasın" şeklinde konuştu.

"Hakemlerin bizim gibi duygusal oyuncuları idare etmesi gerekiyor"

Duygusal olarak maçı çok fazla yaşayan bir futbolcu olduğunu belirten Gouveia sözlerine şöyle devam etti:

"Bu isteğimi maça yansıtmak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum maçın sonunda. Hakemlerle diyaloglarımız oluyor. Karşılıklı bir durum olması lazım. Bizim o duygularımızı ya da benim gibi fazla duygusal oyuncuları hakemlerin bir şekilde idare etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim de hakemleri idare etmemiz lazım. Onlar da oyunun genelini idare etmeye çalışıyorlar. Oyunun geneline hükmetmeye çalışıyorlar. Biz onlara yardımcı olacağız. Onlar bize yardımcı olacak. Devamında iki taraf da iyi bir maç yönettiğini veya iyi bir maç oynadığımızı maç sonunda hissetmek istiyoruz. Hakemlerle bazen olumsuz diyaloglar olabiliyor. Duygularınıza yenik düşebiliyorsunuz ama maç sonu geldiğinde de iyi bir maç yönettiğine inandığım hakeme gidip 'tebrik ederim' diyerek övdüğüm çok zaman da oldu. Ben bu ilişkiyi tamamen karşılıklı olarak görüyorum. Hakemler bizi idare etsin, biz de hakemleri idare edelim. İki taraf da maçın sonunda mutlu olsun"

"Galatasaray maçındaki fırsatları değerlendirememenin hayal kırıklığı yüzüme yansıdı"

Galatasaray maçının sonundaki moral bozukluğu ve hayal kırıklığının sebebinin 2 gol pozisyonu yakalamasına rağmen gol atamamak olarak açıklayan Portekizli futbolcu, "Galatasaray gibi büyük takımlara karşı bu tür fırsatlar yakaladığınız zaman atmak durumundasınız. Çünkü o fırsatları değerlendiremediğim için ne yazık ki maçın sonunda da şanssız bir gol yedik ve maçtan mağlup ayrıldık. Ben aynısını Estoril'de kiralık oynarken Benfica'ya karşı oynarken de yaşamıştım. Gençlerbirliği ve Estoril gibi takımlardayken, Galatasaray ve Benfica gibi takımlara karşı oynadığınızda çok fazla fırsat gelmiyor ve bunu değerlendirmek lazım. Bunu değerlendirememenin öfkesi, üzüntüsü hayal kırıklığı, hepsi yüzüme yansıdı. Bu maç benim yüzümden kaybedilmedi ama atsaydım farklı bir maç olurdu diye düşünüyor insan. Duyguları da yüzünüze yansıyor. Daha sonrasında bu duygular 1-2 gün devam ediyor. İç dünyanıza dönüyorsunuz, 'Ne yapabilirim, daha iyi ne olabilir' kritik ediyorsunuz kendinizi. Futbol öyle bir iş ki hiçbir zaman takılıp kalamazsınız. Cumartesi, pazar, bazen hafta içi bile maç oynuyorsunuz. Hemen önünüze bakmanız lazım. Ben de öyle yaptım, önüme baktım. Alanya maçında özellikle takımın da kendine bir güveni vardı. Maçta da öyle bir futbol ortaya koyduk. Ben de o güvenle çok daha iyi oynayabildiğimi hissettim ve 2 gol oldu. Bundan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Alanyaspor maçında topluca işleri iyi yaptığımız için bireysellikler ön plana çıktı"

25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş maçının hem stadıyla hem taraftarlarıyla herkesin oynamak isteyeceği bir müsabakada olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de son maçın öz güveniyle oraya gideceğiz. Son maçta bireysel performanslar ortaya çıktı gibi gözüktü ama kolektif olarak işleri çok iyi yaptığımız için bireysellikler ön plana çıkabildi. Bence Beşiktaş maçında da yapmamız gereken bu olacak. Bizim kolektif olarak iyi olduğumuz zaman bireysel olarak oyuncularımız daha ön plana çıkabiliyorlar. Öyle bir maçın aynısını Beşiktaş maçında da bekliyorum. Tabii ki aynı maç olmayacak. Çok farklı bir ortamda çok farklı bir maç oynayacağımızı düşünüyorum ama anlayış olarak bu mantalitede olursak ben iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum. Çünkü inanmamız gerekiyor maçtan puan ya da puanlar alacağımıza. Çünkü inanmadığımız zaman seyahat etmemize bile gerek yok. Bizim takımımız son maçla bir şeyleri başarabileceğini gösterdi. Bu öz güvenle eğer söylediklerimi de sahaya yansıtabilirsek iyi bir skorla mutlu olarak döneceğimizi düşünüyorum."

Portekiz Milli Takımı beklentisi

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılmasının ardından her futbolcuda olduğu gibi kendisinde de milli takım daveti için beklentisi olduğunu kaydeden Tiago Gouveia, Portekiz Milli Takımı'nın fantastik oyunculardan oluştuğunu vurguladı. Gouveia, "Özellikle benim pozisyonumda çok çok iyi oyuncular var. Ben şu anda önüme çıkan fırsatı, burada olmanın fırsatını değerlendiriyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bu milli takım tarafından değerlendirilirse herkes gibi ben de çok mutlu olurum. Portekiz Milli Takımı'nın menfaati neyi gerektiriyorsa onun yapılması taraftarıyım. Bu ben olurum, başkası olur hiç problem değil. Her zaman bunun olmasını isterim ama zor olduğunu biliyorum. Şu anda mevcut bulunduğum durumun tadını çıkartıyorum" diye konuştu.